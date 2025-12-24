Jak si zkrátit čekání na Ježíška? Zahrajte si ikonické herní klasiky zdarma a přímo v prohlížeči

Zabíjí vás čekání na štědrovečerní večeři, nebo si chcete jen zkrátit chvíle před rozbalováním dárků pod stromečkem? Pak by vám neměla uniknout webová stránka DOS Zone. Ta nabízí desítky ikonických her z 90. let, které si můžete zahrát přímo v prohlížeči.
A to úplně zadarmo a bez jakéhokoliv nastavování. A s pořádnou dávkou nostalgie jako bonus.
Pokud si tak chcete zavzpomínat na kultovní tituly z přelomu tisíciletí, stačí navštívit web dos.zone a vybrat si jednu z několika desítek titulů, které jsou k dispozici:
-
Half-Life: Deathmatch (1998)
-
The Need for Speed (1995)
-
Quake III Arena (1999)
-
DOOM (1993)
-
Heroes of Might and Magic III: Complete Edition (1999)
-
Microsoft 3D Pinball: Space Cadet (1995)
-
Grand Theft Auto (1997)
-
Road Rash
-
Unreal Tournament 99
-
Open Transport Tycoon Deluxe (2004)
-
Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss (2004)
-
Wolfenstein 3D (1992)
-
DOOM II (1994)
-
BLOOD (1997)
-
Heroes Of Might And Magic II
-
Dune II: The Building of a Dynasty (Open Dune) (1992)
-
Quake (1996)
-
Duke Nukem 3D (1996)
-
Grand Theft Auto 2 (1999)
-
Heroes of Might and Magic III .5: In the Wake of the Gods
-
Grand Theft Auto (3Dfx)
-
Dangerous Dave in the Haunted Mansion (1991)
-
QBasic 4.5 (1991)
-
WarCraft II: Tides of Darkness (1995)
-
Master of Orion II: Battle at Antares (1996)
-
Age of Empires (1997)
-
Age of Empires 2
-
Prince of Persia (1990)
-
Comanche 2
-
Disney’s Aladdin (1994)
-
Redneck Rampage (1997)
-
Final DOOM (1996)
-
Quake II: Deathmatch (1997)
-
Carmageddon 3Dfx
-
Command & Conquer (1995)
-
Grand Theft Auto: London 1969
-
Sim City 2000 (1993)
-
Diablo (1996)
-
Prince of Persia 2: The Shadow & The Flame (1993)
-
Dune 2000 (1998)
-
Battle Chess (1989)
-
X-COM: UFO Defense (1994)
-
The Ultimate DOOM (1995)
-
Heroes of Might and Magic III: DEMO (1999)
-
Heroes of Might and Magic III: Heroes Chronicles
-
Oregon Trail Deluxe (1992)
-
Quake II
-
Stunts (1990)
-
WarCraft: Orcs & Humans
-
Gold Rush! (1988)
-
Hexen II (FTEQW)
-
Jagged Alliance 2: Unfinished Business
-
Red Planet Twilight
-
Lorna
-
Whale’s Voyage
-
Dyna Blaster (Bomberman) (1992)
-
Prehistorik (1991)
a hromady dalších.
Výhodou je, že stránka nevyžaduje žádnou registraci nebo přihlášení. Stačí kliknout na vybranou hru a okamžitě se pustit do hraní. Rozhraní navíc podporuje režim celé obrazovky, takže si své oblíbené hry z dětství můžete vychutnat naplno, bez rušivých prvků.
Pozornost nedávno vzbudilo přidání Grand Theft Auto Vice City z roku 2002. Kvůli obrovskému zájmu ale byla hra po několika dnech pozastavena a následně zcela stažena na žádost majitele práv. To přirozeně otevírá otázky kolem autorských práv a DMCA i u ostatních dostupných titulů. Přesto DOS Zone zůstává jedním z míst, kde si lze bezpečně a zdarma připomenou zlatou éru počítačových her.