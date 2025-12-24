Cnews.cz  »  Hry  »  Jak si zkrátit čekání na Ježíška? Zahrajte si ikonické herní klasiky zdarma a přímo v prohlížeči

Hry

Jak si zkrátit čekání na Ježíška? Zahrajte si ikonické herní klasiky zdarma a přímo v prohlížeči

Dominik Dobrozenský
Dnes
1 nový názor

Sdílet

retro hry na DOS Zone Autor: Koláž Cnews (Dominik Dobrozenský)
retro hry na DOS Zone
DOS Zone nabízí desítky legendárních her z 90. let, které si můžete zdarma a bez registrace zahrát přímo v prohlížeči a připomenout si tak zlatou éru počítačového hraní.

Zabíjí vás čekání na štědrovečerní večeři, nebo si chcete jen zkrátit chvíle před rozbalováním dárků pod stromečkem? Pak by vám neměla uniknout webová stránka DOS Zone. Ta nabízí desítky ikonických her z 90. let, které si můžete zahrát přímo v prohlížeči.

A to úplně zadarmo a bez jakéhokoliv nastavování. A s pořádnou dávkou nostalgie jako bonus.

Pokud si tak chcete zavzpomínat na kultovní tituly z přelomu tisíciletí, stačí navštívit web dos.zone a vybrat si jednu z několika desítek titulů, které jsou k dispozici:

  • Half-Life: Deathmatch (1998)

  • The Need for Speed (1995)

  • Quake III Arena (1999)

  • DOOM (1993)

  • Heroes of Might and Magic III: Complete Edition (1999)

  • Microsoft 3D Pinball: Space Cadet (1995)

  • Grand Theft Auto (1997)

  • Road Rash

  • Unreal Tournament 99

  • Open Transport Tycoon Deluxe (2004)

  • Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss (2004)

  • Wolfenstein 3D (1992)

  • DOOM II (1994)

  • BLOOD (1997)

  • Heroes Of Might And Magic II

  • Dune II: The Building of a Dynasty (Open Dune) (1992)

  • Quake (1996)

  • Duke Nukem 3D (1996)

  • Grand Theft Auto 2 (1999)

  • Heroes of Might and Magic III .5: In the Wake of the Gods

  • Grand Theft Auto (3Dfx)

  • Dangerous Dave in the Haunted Mansion (1991)

  • QBasic 4.5 (1991)

  • WarCraft II: Tides of Darkness (1995)

  • Master of Orion II: Battle at Antares (1996)

  • Age of Empires (1997)

  • Age of Empires 2

  • Prince of Persia (1990)

  • Comanche 2

  • Disney’s Aladdin (1994)

  • Redneck Rampage (1997)

  • Final DOOM (1996)

  • Quake II: Deathmatch (1997)

  • Carmageddon 3Dfx

  • Command & Conquer (1995)

  • Grand Theft Auto: London 1969

  • Sim City 2000 (1993)

  • Diablo (1996)

  • Prince of Persia 2: The Shadow & The Flame (1993)

  • Dune 2000 (1998)

  • Battle Chess (1989)

  • X-COM: UFO Defense (1994)

  • The Ultimate DOOM (1995)

  • Heroes of Might and Magic III: DEMO (1999)

  • Heroes of Might and Magic III: Heroes Chronicles

  • Oregon Trail Deluxe (1992)

  • Quake II

  • Stunts (1990)

  • WarCraft: Orcs & Humans

  • Gold Rush! (1988)

  • Hexen II (FTEQW)

  • Jagged Alliance 2: Unfinished Business

  • Red Planet Twilight

  • Lorna

  • Whale’s Voyage

  • Dyna Blaster (Bomberman) (1992)

  • Prehistorik (1991)

a hromady dalších.

Školení Hacking

Výhodou je, že stránka nevyžaduje žádnou registraci nebo přihlášení. Stačí kliknout na vybranou hru a okamžitě se pustit do hraní. Rozhraní navíc podporuje režim celé obrazovky, takže si své oblíbené hry z dětství můžete vychutnat naplno, bez rušivých prvků.

Pozornost nedávno vzbudilo přidání Grand Theft Auto Vice City z roku 2002. Kvůli obrovskému zájmu ale byla hra po několika dnech pozastavena a následně zcela stažena na žádost majitele práv. To přirozeně otevírá otázky kolem autorských práv a DMCA i u ostatních dostupných titulů. Přesto DOS Zone zůstává jedním z míst, kde si lze bezpečně a zdarma připomenou zlatou éru počítačových her.

Skvělé Red Dead Redemption lze zdarma stahovat na telefony a tablety. Má to ale háček Přečtěte si také:

Skvělé Red Dead Redemption lze zdarma stahovat na telefony a tablety. Má to ale háček

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Přejdete k Revolut Mobile, jakmile bude dostupný v Česku?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
Jak se jmenoval takovej ten simulátor ruskýho piráta ve zpomalenym filmu?
Prokop Vysil

Dále u nás najdete

Na ministerstvo dopravy míří expert ze Slovenska

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Sociální pojištění 2026: změny v důchodech, odvodech i dávkách

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Nejmenším dětem mrkev vůbec nedávejte, říká lékař. Mohou ji vdechnout

Babička pije. Rodina to dlouho nemusí tušit

ChatGPT se stal nejstahovanější aplikací na světě

Ošetřovné 2026: Kdo dosáhne na vyšší dávku

České firmy pořád investují do kyberbezpečnosti málo

Odhalte zákulisí výběru barvy roku, která ovlivňuje design a marketing

Vyznejte se v nabídce domácí péče o seniory. Kdy ji platí pojišťovny

Rehabilitace musí začít nejpozději do 40 dnů od vypsání žádanky

Rozhovor: Firmy se s kyberriziky naučily žít

Fiasko McDonald’s: Když AI reklama ztratí duši

Města, hrady, hory: Poznejte zasněžené české a moravské dominanty

Spoření v prosinci: Přehled všech nabídek na trhu

Novinky v daních z příjmů 2026 v oblasti zaměstnávání

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá

Firma iRobot zkrachovala, nestačila na čínskou konkurenci

Podnikatelé ve víru AI: (ne)pohádky o tom, jak ušetřit stovky hodin