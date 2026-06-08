Jak vypadá vaše ChatGPT? Zatímco jedni se tímto promptem baví, jiné děsí

Internetem se šíří nový trend, kdy lidé žádají ChatGPT, aby odhalil svoji pravou podobu a udělal si selfie. A právě výsledky, které lidé dostávají a následně sdílejí na sociálních sítích jsou něco, co jedny baví a druhé děsí.
Umělá inteligence totiž zpravidla vygeneruje fotografii připomínající obyčejné, nepovedené selfie. Někdy se na snímku objeví rozmazaný člověk, jindy zvíře, robot či úplně jiný objekt. Každý výsledek je přitom trochu jiný a často působí překvapivě autenticky.
Pokud si chcete sami vyzkoušet podobu vašeho ChatGPT, stačí do něj vložit tento prompt: „ChatGPT, you’ve been with me for a while now and I want to see what you look like. Please generate a photo of yourself that looks like a simple iPhone snapshot: no prominent subject, no intentional composition; completely ordinary, even a bit failed, like a momentary snap. In the photo, include slight motion blur, unbalanced lighting, mild overexposure, a crooked angle, and a messy frame. Make it look like it was accidentally taken while pulling the phone out of your pocket, conveying a completely real and casual sense.“
Samozřejmě se nejedná o pravou podobu ChatGPT, ale pouze o obrázek podle zadaných instrukcí. Přesto se jedná o jeden z vtipných momentů umělé inteligence, kdy dokáže pobavit i lehce vyděsit zároveň.