Jaký internet je dostupný na vaší adrese? Tato šikovná mapa ukáže rychlost i poskytovatele

Český telekomunikační úřad provozuje užitečnou mapu, která může pomoci každému, kdo si potřebuje ověřit možnosti internetového připojení na konkrétní adrese. Zjistíte díky ní například, jaké technologie jsou v daném místě dostupné. To se může hodit třeba při stěhování nebo výběru nového poskytovatele internetu.
Rychlé zjištění dostupnosti na konkrétní adrese
Na mapě si stačí najít konkrétní místo a zobrazit informace k danému adresnímu bodu. Nástroj pak ukáže, jaké dostupné technologie a přípojky jsou v dané lokalitě dostupné a jaké rychlosti mohou nabídnout. Data pocházejí od provozovatelů jednotlivých sítí, ČTÚ má pak za úkol jejich pravidelnou aktualizaci.
Mapa rozlišuje několik druhů rychlostních kategorií, od připojení v řádu jednotek megabitů až po gigabitové a rychlejší linky. Uživatel tak může snadno zjistit, zda je na jeho adrese například dostupné rychlé optické připojení, kabelová síť, VDSL nebo jiná technologie.
Je však dobré mít na paměti, že zobrazená dostupnost automaticky nemusí znamenat, že si daný internet na adrese skutečně objednáte. Údaje vycházejí z dostupné infrastruktury, kterou může provozovat jeden subjekt, zatímco samotné internetové služby na ní pak nabízí více poskytovatelů. Mapa proto poslouží především jako rychlý přehled možností, před samotným objednáním je vždy vhodné ověřit dostupnost přímo u konkrétního poskytovatele.
zdroj: Vizualizační Portál