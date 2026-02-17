Je AI bezpečná? Evropský parlament si to nemyslí a zaměstnancům ji zakázal

Evropský parlament během včerejška zablokoval využívání některých nástrojů umělé inteligence na pracovních zařízeních svých členů a zaměstnanců. Opatření se týká zejména integrovaných AI funkcí v kancelářských aplikacích a mobilních systémech, které pracují s obsahem dokumentů, e-mailů či poznámek. Důvodem jsou obavy z možného úniku citlivých informací a zpracování dat mimo kontrolované prostředí evropských institucí.
Především bez Copilota
Podle interní komunikace správy IT jde o preventivní krok – parlament upozorňuje, že některé AI funkce odesílají data na externí servery za účelem dalšího zpracování, což může být v rozporu s bezpečnostními pravidly instituce. V kontextu legislativní práce, diplomatických jednání a přístupu k neveřejným dokumentům je riziko považováno za nepřijatelné, dokud nebudou k dispozici detailní záruky ohledně zacházení s daty.
V interním e-mailu mimo jiné stojí: „Vzhledem k tomu, že se tyto funkce nadále vyvíjejí a zpřístupňují na více zařízeních, rozsah dat sdílených s poskytovateli služeb je stále předmětem posuzování. Dokud nebude tato otázka plně objasněna, je považováno za bezpečnější ponechat tyto funkce vypnuté.“
Opatření se dotýká zejména nástrojů integrovaných do běžně používaného softwaru, například funkcí generativní AI v kancelářských balících či mobilních asistentech. Na počítačích Evropského parlamentu tak nebude funkční Copilot a další integrované chatboty. Tyto funkce jsou na zařízeních deaktivovány, případně jejich používání vyžaduje zvláštní schválení.
Bezpečnostní experti v rámci Evropského parlamentu podle dostupných informací upozorňují především na nedostatečnou transparentnost některých poskytovatelů ohledně toho, jak jsou data ukládána, zda slouží k dalšímu trénování modelů a jak dlouho jsou uchovávána. V prostředí, kde se pracuje s citlivými legislativními návrhy či osobními údaji občanů, je postup logickým krokem.
Zdroj: Politico