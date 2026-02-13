Cnews.cz  »  Hry  »  John Wick konečně jako pořádná hra. V hlavní roli nechybí Keanu Reeves

Hry

John Wick konečně jako pořádná hra. V hlavní roli nechybí Keanu Reeves

Matěj Vlk
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Studio Saber oznámilo na State of Play singleplayerovou akci ze třetí osoby, která adaptuje úspěšnou filmovou sérii John Wick. Prozatím toho o hře moc nevíme, trailer ale vypadá skvěle.

Je s podivem, že tato herní adaptace přišla až nyní. Kdokoliv viděl některý z filmových dílů série John Wick bude nejspíš souhlasit s tím, že jde spíš o hru ve filmovém kabátu. Projekt vzniká ve spolupráci studia Saber Interactive s produkční společností Lionsgate. Do vývoje je zapojen i režisér filmové série Chad Stahelski, který má dohlížet na choreografii akce a věrnost značce. Podobu i hlas hlavní postavě propůjčí Keanu Reeves.

Prozatím beze jména

Trailer k titulu zatím nese označení Untitled John Wick Game, což znamená, že vývojáři ještě nemají jasno o finálním názvu hry. Jasno ale mají v jasném zaměření na čistokrevnou akci v podobě, kterou známe z ikonických filmů. Nebude chybět nálož přestřelek s prvky gun-fu, kdy spojení s kontaktním bojem je pro sérii John Wick poznávacím znamením.

John Wick Game Artwork

Untitled John Wick Game

Autor: Saber

Hra je koncipována jako čistě singleplayerová akce z pohledu třetí osoby. Tentokrát tak nejde o žádné experimenty jako v případě rozporuplného titulu John Wick Hex. Vydání je potvrzeno pro PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC. O konkrétním termínu vydání ani obchodním modelu zatím vývojáři nemluví. Stejně tak není jasné, zda půjde o lineární příběh, nebo rozsáhlejší otevřené lokace.

AIT26

Oznámení přichází v době, kdy se čeká na podrobnější informace o připravovaném filmu, který by měl do kin zamířit příští rok. Je jisté, že herní adaptace se mezi hráči dostane výrazně později.

Zdroj: Playstation Blog

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Kterou streamovací službu využíváte/máte nejraději?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
Ale já chci stavět dálnice jako Kanye West!
Prokop Vysil

Dále u nás najdete

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Prohlídka u praktika, která vám může zachránit srdce

Začínající podnikatel: Základní pojmy z e-commerce

V červenci začne přelomový screening rakoviny slinivky

Lékaři začnou řešit, kolik mají lidé v pase

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Ceny pamětí se mezičtvrtletně zdvojnásobily, čeká se další růst

Komu se vyplatí podat přiznání za rok 2025 i když nemusí?

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

LibreOffice 26.2 vylepšuje kompatibilitu s MS Office

Investice do zbrojení: Tři experti radí tipy, co by se mohly vyplatit

Bitcoinová burza omylem rozdala 40 miliard dolarů

Prima v tichosti zpřísnila podmínky přetáčení reklam

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

Počet OSVČ opět vzrostl, podniká nejvíce lidí v historii

Nová PID Lítačka: jak bude vypadat?

Kyberbezpečnost českých nemocnic je dál špatná

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

ŠKOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI