John Wick konečně jako pořádná hra. V hlavní roli nechybí Keanu Reeves

Je s podivem, že tato herní adaptace přišla až nyní. Kdokoliv viděl některý z filmových dílů série John Wick bude nejspíš souhlasit s tím, že jde spíš o hru ve filmovém kabátu. Projekt vzniká ve spolupráci studia Saber Interactive s produkční společností Lionsgate. Do vývoje je zapojen i režisér filmové série Chad Stahelski, který má dohlížet na choreografii akce a věrnost značce. Podobu i hlas hlavní postavě propůjčí Keanu Reeves.
Prozatím beze jména
Trailer k titulu zatím nese označení Untitled John Wick Game, což znamená, že vývojáři ještě nemají jasno o finálním názvu hry. Jasno ale mají v jasném zaměření na čistokrevnou akci v podobě, kterou známe z ikonických filmů. Nebude chybět nálož přestřelek s prvky gun-fu, kdy spojení s kontaktním bojem je pro sérii John Wick poznávacím znamením.
Hra je koncipována jako čistě singleplayerová akce z pohledu třetí osoby. Tentokrát tak nejde o žádné experimenty jako v případě rozporuplného titulu John Wick Hex. Vydání je potvrzeno pro PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC. O konkrétním termínu vydání ani obchodním modelu zatím vývojáři nemluví. Stejně tak není jasné, zda půjde o lineární příběh, nebo rozsáhlejší otevřené lokace.
Oznámení přichází v době, kdy se čeká na podrobnější informace o připravovaném filmu, který by měl do kin zamířit příští rok. Je jisté, že herní adaptace se mezi hráči dostane výrazně později.
Zdroj: Playstation Blog