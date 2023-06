Jourová: Nevidím žádné právo na to, aby umělá inteligence měla svobodu slova

Podle Jourové je zde potenciál generovat dezinformace a společnosti by měly obsah vytvořený umělou inteligencí označit. Respektive vytvořit technologii, která takový obsah rozpozná a poté označí. „Pokud jde o produkci AI, nevidím žádné právo na to, aby stroje měly svobodu slov.“ řekla Jourová. „Svoboda slova patří lidem, ne strojům.“

„When it comes to AI production, I don't see any right for the machines to have freedom of speech.



Signatories of the EU Code of Practice against disinformation should put in place technology to recognise AI content and clearly label it to users.“



