Kdo mi volal? Jak zjistit, komu patří neznámé telefonní číslo v roce 2026

Každý se čas od času setká s tím, že mu zavolá neznámé číslo. Schovávat se za ním může doručovatel vašeho balíčku či jídla, nebo otravný navolávač s cílem vám něco prodat, nebo s vámi vyplnit dlouhý dotazník.
Stále častější jsou i telefonní podvody, kdy vám volá falešný policista nebo bankéř. Z desítek minut hovoru tak nejen přijdete o čas, ale v horších případech i o peníze.
V roce 2022 sice vešla v platnost novela zákona o elektronických komunikacích, která znemožňuje společnostem volat vám bez výslovného souhlasu, ale „telešmejdi“ si i tak našli způsoby, jak své řemeslo nadále provozovat.
Jednou z často využívaných metod je hovor za účelem průzkumu trhu nebo spokojenosti s vašimi sjednanými službami. Většinou jde o operátory, u kterých při zřizování tarifu odkliknete souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, čímž stvrzujete, že vám čas od času mohou zavolat.
Jak zjistit, kdo mi volal podle telefonního čísla
Naštěstí je identifikace poměrně jednoduchá a během pár minut můžete zjistit, kdo vám volal z čísla. K dispozici je několik webů, z nichž některé nabízejí i mobilní aplikace. Ty fungují jako databáze čísel, kde uživatelé v komentářích popisují, o jaké číslo jde a jaké mají s volajícím zkušenosti.
Jednoduše stačí do internetového prohlížeče zadat telefonní číslo a weby vám mohou odhalit, co je to za číslo a kdo volal. Obvykle v komentářích najdete popis volajícího a obecné zhodnocení, zda šlo o užitečný, nebo obtěžující hovor.
Největší databáze telefonních čísel:
Pokud se číslo neobjeví ani v jedné z databází nebo nemá žádná hodnocení, jde pravděpodobně o legitimní hovor. Naopak pokud má číslo desítky negativních recenzí, je lepší ho nezvedat.
Telefonní aplikace v zařízeních s Androidem i iOS disponují jednoduchou databází potenciálně nežádoucích čísel, takže ta nejvíce nebezpečná mohou skončit rovnou ve spamu. Pokud chcete mít jistotu, můžete si stáhnout doprovodnou aplikaci jednoho z výše zmíněných webů, ale stahujte ji pouze z oficiálního obchodu a vyhněte se alternativám s nízkým hodnocením.
Nutno podotknout, že tyto aplikace jsou obvykle plné reklam a při příchozím hovoru může trvat několik sekund, než se aplikaci podaří hovor identifikovat.
Blokace jako řešení častých obtěžujících hovorů
Bohužel u nevyžádaných hovorů to obvykle nekončí jedním zavoláním, a pokud vám pravidelně volá stejné číslo, je dobré si ho rovnou zablokovat. To uděláte jednoduše v telefonní aplikaci po rozkliknutí čísla ve výpisu hovorů, nebo na něm krátce podržíte prst a zvolíte možnost Zablokovat nebo Nahlásit.