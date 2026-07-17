Kdysi ambiciózní, nyní na ústupu: telefony a tablety OnePlus v Evropě nadobro končí

OnePlus si i na tuzemském trhu vybudovalo pověst značky s výborným poměrem ceny a výkonu se solidním zpracováním. V posledních měsících se ale stále častěji spekulovalo o konci firmy na evropském trhu, což je nyní oficiální. Kromě Evropy se navíc stahuje i z USA a Kanady.
Konec nových produktů
OnePlus potvrdil ukončení nových produktových řad v USA, Kanadě a Evropě a OnePlus 15 se tak stal posledním vlajkovým telefonem na těchto trzích. V Evropě zatím zůstane dostupný internetový obchod i komunitní web, v Americe ale skončí k 16. srpna 2026. Firma slibuje zachování platných záruk a poprodejního servisu a pokračovat mají bezpečnostní opravy a dříve přislíbené systémové aktualizace.
Přechod na ColorOS
Majitelé podporovaných zařízení dostanou možnost dobrovolného přechodu z OxygenOS na systém ColorOS 17, který ve svých telefonech používá Oppo, tedy mateřská společnost. Aktualizace má dorazit v následujících měsících, nebude se ale týkat všech telefonů OnePlus. Starší modely bez nároku na ColorOS 17 budou dál běžně aktualizovány pomocí OTA updatů.
Oppo tak završí dlouhodobý vývoj, kdy se oba systémy výrazně přibližovaly – OxygenOS a ColorOS už několik let sdílejí velkou část technického základu. OnePlus si dosud ponechával vlastní název a část uživatelského rozhraní pro zahraniční trhy.
Přesun mezi značkami
Mateřské Oppo chce dál posilovat svou nabídku v Evropě, především v prémiové třídě má převzít segment uvolněný značkou OnePlus. Realme se naopak přestane soustředit na Čínu a zaměří se více na zahraniční trhy. V Evropě má nejvíc pozornosti věnovat severským zemím.
Budoucnost samotné značky OnePlus mimo Čínu je nejistá. Produktový plán pro čínský trh se nemění a připravovaný OnePlus 16 by měl být uveden na trh. Není však potvrzeno, zda se začne prodávat také v dalších zemích. Spekuluje se totiž i o ukončení působení na indickém trhu, byť to zatím zástupci společnosti nepotvrzují.
Zdroj: OnePlus