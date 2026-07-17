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Kdysi ambiciózní, nyní na ústupu: telefony a tablety OnePlus v Evropě nadobro končí

Matěj Vlk
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Posledním modelem, který je oficiálně k dispozici v Evropě, je OnePlus 15. Autor: OnePlus
Posledním modelem, který je oficiálně k dispozici v Evropě, je OnePlus 15.
Mateřské Oppo se rozhodlo, že značku OnePlus nechá výhradně Číně. V Evropě by měly výrazně posílit telefony a tablety Oppo a Realme. Aktualizace pro stávající telefony budou dál k dispozici.
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OnePlus si i na tuzemském trhu vybudovalo pověst značky s výborným poměrem ceny a výkonu se solidním zpracováním. V posledních měsících se ale stále častěji spekulovalo o konci firmy na evropském trhu, což je nyní oficiální. Kromě Evropy se navíc stahuje i z USA a Kanady.

Konec nových produktů

OnePlus potvrdil ukončení nových produktových řad v USA, Kanadě a Evropě a OnePlus 15 se tak stal posledním vlajkovým telefonem na těchto trzích. V Evropě zatím zůstane dostupný internetový obchod i komunitní web, v Americe ale skončí k 16. srpna 2026. Firma slibuje zachování platných záruk a poprodejního servisu a pokračovat mají bezpečnostní opravy a dříve přislíbené systémové aktualizace.

Přechod na ColorOS

Majitelé podporovaných zařízení dostanou možnost dobrovolného přechodu z OxygenOS na systém ColorOS 17, který ve svých telefonech používá Oppo, tedy mateřská společnost. Aktualizace má dorazit v následujících měsících, nebude se ale týkat všech telefonů OnePlus. Starší modely bez nároku na ColorOS 17 budou dál běžně aktualizovány pomocí OTA updatů.

Telefony OnePlus zůstávají v e-shopech běžně k dispozici, novější telefony už sem ale nedorazí.

Telefony OnePlus zůstávají v e-shopech běžně k dispozici, novější telefony už sem ale nedorazí.

Autor: Matěj Vlk

Oppo tak završí dlouhodobý vývoj, kdy se oba systémy výrazně přibližovaly – OxygenOS a ColorOS už několik let sdílejí velkou část technického základu. OnePlus si dosud ponechával vlastní název a část uživatelského rozhraní pro zahraniční trhy.

Přesun mezi značkami

Mateřské Oppo chce dál posilovat svou nabídku v Evropě, především v prémiové třídě má převzít segment uvolněný značkou OnePlus. Realme se naopak přestane soustředit na Čínu a zaměří se více na zahraniční trhy. V Evropě má nejvíc pozornosti věnovat severským zemím.

Školení Kubernetes

Budoucnost samotné značky OnePlus mimo Čínu je nejistá. Produktový plán pro čínský trh se nemění a připravovaný OnePlus 16 by měl být uveden na trh. Není však potvrzeno, zda se začne prodávat také v dalších zemích. Spekuluje se totiž i o ukončení působení na indickém trhu, byť to zatím zástupci společnosti nepotvrzují.

Zdroj: OnePlus

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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