Cnews.cz  »  Hardware  »  Keychron má geniální trackball, který lze ovládat s rukou na klávesnici

Hardware

Keychron má geniální trackball, který lze ovládat s rukou na klávesnici

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Keychron Nape Pro Wireless Trackball Mouse Autor: TechPowerUp
Keychron Nape Pro Wireless Trackball Mouse
Netradiční trackball je určen pro umístění pod klávesnici. Přidává šestici programovatelných tlačítek a skrolovací prstenec.

Společnost Keychron známe především jako producenta kvalitních mechanických klávesnic. Zároveň má ve svém portfoliu i další typy polohovacích zařízení jako jsou myši včetně těch vertikálních. Na letošním veletrhu CES ale přišel s novinkou v podobě netradičního trackballu.

Především pod klávesnici

Zařízení nese označení Nape Pro Wireless Trackball Mouse a jde o kombinaci menšího trackballu a několika programovatelných tlačítek. Představa výrobce spočívá v umístění trackballu pod mezerník klávesnice, díky čemuž bude možné ovládat kurzor myši i bez zvednutí ruky z kláves.

Keychron Nape Pro Wireless Trackball Mouse

Takto má vypadat primární umístěné a ovládání trackballu

Autor: TechPowerUp

Kromě samotné kuličky typické pro trackbally nabízí Nape Pro ještě šestici tlačítek a otočný prstenec kolem trackballu. Kromě toho je vybaven i snímačem polohy, takže rozpozná pozici, v níž je umístěn. Podle toho může software umožnit rozložení nebo namapování jednotlivých prvků – v horizontální pozici slouží coby primární levé a pravé tlačítko jiná tlačítka než ve vertikální.

O snímání pohybu trackballu se stará Pixart PAW 3222, polling rate dosahuje hodnoty 1 kHz. Nape Pro lze k počítači (či jinému zařízení) připojit třemi způsoby – bezdrátově pomocí Bluetooth nebo adaptérem do USB, případně kabelem s konektorem USB-C.

Školení Kubernetes

Keychron se prozatím nepochlubil dostupností trackballu Nape Pro, stejně jako prozatím neznáme cenu.

Zdroj: TechPowerUp

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Jste pro zrušení koncesionářských poplatků?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka