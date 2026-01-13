Keychron má geniální trackball, který lze ovládat s rukou na klávesnici

Společnost Keychron známe především jako producenta kvalitních mechanických klávesnic. Zároveň má ve svém portfoliu i další typy polohovacích zařízení jako jsou myši včetně těch vertikálních. Na letošním veletrhu CES ale přišel s novinkou v podobě netradičního trackballu.
Především pod klávesnici
Zařízení nese označení Nape Pro Wireless Trackball Mouse a jde o kombinaci menšího trackballu a několika programovatelných tlačítek. Představa výrobce spočívá v umístění trackballu pod mezerník klávesnice, díky čemuž bude možné ovládat kurzor myši i bez zvednutí ruky z kláves.
Kromě samotné kuličky typické pro trackbally nabízí Nape Pro ještě šestici tlačítek a otočný prstenec kolem trackballu. Kromě toho je vybaven i snímačem polohy, takže rozpozná pozici, v níž je umístěn. Podle toho může software umožnit rozložení nebo namapování jednotlivých prvků – v horizontální pozici slouží coby primární levé a pravé tlačítko jiná tlačítka než ve vertikální.
O snímání pohybu trackballu se stará Pixart PAW 3222, polling rate dosahuje hodnoty 1 kHz. Nape Pro lze k počítači (či jinému zařízení) připojit třemi způsoby – bezdrátově pomocí Bluetooth nebo adaptérem do USB, případně kabelem s konektorem USB-C.
Keychron se prozatím nepochlubil dostupností trackballu Nape Pro, stejně jako prozatím neznáme cenu.
Zdroj: TechPowerUp