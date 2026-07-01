Konec her na discích, na konzolích Sony už je koupíte jenom digitálně. Má to stinné stránky

Prodej filmů nebo hudby na fyzických nosičích vyšel z módy s popularitou streamování a digitální distribuce. U her na PC také asi dominuje digitální distribuce, ale je oblast, kde se pořád dají koupit hry na discích nebo jiných médiích: herní konzole. Tato forma má i docela významné výhody, protože tyto hry lze po nabažení se zase prodat dál, což u Steamů a podobných obchodů neuděláte. Ale éra, kdy toto šlo, už končí i na konzolích.
Hry pro PlayStation už jenom digitálně
Sony dnes oznámila, že ukončí distribuci her na fyzických nosičích pro konzole PlayStation různých generací. Zdůvodňuje to tím, že se od této metody odvrací spotřebitelé, ale i samotný herní průmysl ve prospěch čistě digitální distribuce, kdy si hru koupíte i stáhnete elektronicky online.
Nenastane to hned – změna je naplánována na leden 2028, po němž už nové hry pro konzole Sony budou distribuovány výhradně digitálně. Hry vydané před tímto datem by měly být pořád uvedené i na fyzických discích a prodej již vyrobených kopií by měl pokračovat i později (je ale otázka, zda firma bude i po této změně doobjednávat nové várky těchto edic).
Čistě digitální distribuce by neměla znamenat, že nepůjde koupit hru v externích obchodech jako „krabici“ (například když kupujete dárek). Sony přímo uvádí, že „retailový“ prodej zůstane, ale také jen elektronicky. Buď to tedy bude znamenat nákup v eshopech, kde dostanete mailem kód, jímž se pak hra aktivuje v obchodě, nebo možná stále budou existovat fyzická balení, ale už bez disku. Obsahovala by jen nějaký kupon nebo kód, který bude fungovat podobně – opět si jím hru aktivujete, ale reálně se k ní dostanete jen prostřednictvím oficiálního digitálního obchodu a distribuce Sony.
To je důležité z jednoho důvodu: Fyzicky koupenou hru tohoto typu nebude možné přeprodat, protože licence zůstane svázaná s účtem původního majitele a zatímco krabičku se vším příslušenstvím můžete prodat, kód pro aktivaci už novému majiteli nebude fungovat.
Toto zřejmě znamená, že pro novou generaci konzolí (PlayStation 6) už disky nebudou vůbec, protože téměř určitě vyjde až v roce 2028. Na konkurenční platformě konzolí Xbox od Microsoftu zatím distribuce fyzických disků také funguje, firma plány na její ukončení dosud neoznámila.
Fyzické disky mohou po ukončení digitálních obchodů být jediná možnost, jak získat hry
Ilustrace toho, proč nám disky ještě jednou mohou chybět, přišla prakticky současně. Sony totiž oznámila, že v blízké době ukončí provoz digitálních obchodů PlayStation Store pro konzoli PlayStation 3 a mobilní zařízení PS Vita – mělo by jít o uzavření obchodů, které lze používat přímo z prostředí konzole, ale obchody přístupné přes web Sony uzavřela už dříve. Ve vybraných regionech (některé latinskoamerické a blízkovýchodní země) přestane být možné pro ně touto formou koupit nové hry už letos, zbytek světa bude následovat příští rok v červenci. Sice zůstane „pro dohlednou dobu“ zachována možnost stáhnout dříve koupené hry, ale kdo ví, jak dlouho ještě servery budou udržovány.
Hry, které máte zakoupené na fyzických nosičích, ale zůstanou a bude je možné pořád sehnat po bazarech (pravda, zase bude problém s opotřebením a čitelností disků, pokud nebudete mít konzoli modifikovanou pro čtení vypálených záloh). U budoucích konzolí, pro které se disky nikdy neprodávaly, už to může ke konci života zařízení být horší. Čistě digitální distribuce, která v jednu chvíli bude nevyhnutelně ukončena, také ztěžuje zachování her (a herních konzolí ve funkčním stavu) pro budoucí generace.