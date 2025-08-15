Konec proklikávání ve Fotkách Google: Testované novinky vám ušetří spoustu času

Konec složitého hledání v nastavení
První velká změna se týká správy vaší vlastní tváře, kterou aplikace označuje štítkem „já“. Dosud jste se pro jakoukoliv úpravu museli proklikat přes několik nabídek (Kolekce → Lidé a mazlíčci → vaše jméno → Upravit).
Nově by měla být úprava otázkou dvou kliknutí. Přímo u vaší profilové fotky v sekci osob se objeví přehledná tlačítka „Upravit“ a „Odstranit“. Součástí změny je i intuitivnější rozhraní, které chytřeji zobrazuje nejčastěji se vyskytující tváře, což výběr ještě více urychlí.
Rychlé přidávání fotek do sdílených alb
Druhé vylepšení řeší často frustrující proces přidávání snímků do alb, která s vámi sdílel někdo jiný. Místo hledání v dlouhém a nepřehledném seznamu všech složek přichází jednoduché a efektivní řešení.
Při výběru cílového alba se nově zobrazí dvě praktické záložky: „Sdíleno se mnou“ a „Moje alba“. Díky tomuto filtru okamžitě najdete to správné album a ušetříte si zbytečné rolování.
Háček tu ale je: Jde o testovací funkce
Obě novinky byly odhaleny v kódu testovací verze aplikace, což je proces známý jako „APK teardown“. Znamená to, že se jedná o experimentální funkce. V tuto chvíli není jisté, zda a v jaké podobě se nakonec dostanou do finální verze pro všechny uživatele. Google zatím žádný oficiální termín vydání nezveřejnil.
V souladu s celkovou strategií
Chystané změny skvěle zapadají do dlouhodobější snahy Googlu zjednodušit celou aplikaci. Navazují například na nedávné přejmenování záložky „Knihovna“ na „Kolekce“, které mělo za cíl zpřehlednit uspořádání alb. Všechny kroky naznačují, že Google aktivně naslouchá zpětné vazbě a snaží se z Fotek udělat nejen chytré úložiště, ale i intuitivní nástroj pro každodenní použití.
