Konec značek Latitude, XPS či Inspiron. Dell chce být moderní, tak mění svým počítačům jména

Tohle je konec jedné velké éry. Notebooky a stolní počítače se připravují na možná jednodušší dobu s umělou inteligencí a výrobci chtějí mít jednodušší nabídku pro (některé) zákazníky. Herní značka Alienware ale zůstane. Na její změnu si Dell netroufá, respektive ta stejně už dlouho stojí mimo a působí jako samostatná značka, kterou si s Dellem každý nespojí.

Dell zkrátka mění strategii. Jeho dlouholeté značky notebooků i desktopů končí a budou nahrazeny možná až příliš zjednodušeným pojmenováním. Vše bude buď Dell, Dell Pro, nebo Dell Pro Max. Tato označení pak mají mít i rozšířený název (podkategorii), což znamená přidání slovíček Plus nebo Premium. Pravděpodobně všechny počítače budou také Copilot+ PC.

„Počítač je nejdůležitějším zařízením pro osobní produktivitu našeho života a umělá inteligence jej přetváří,“ řekl Michael Dell, generální ředitel společnosti Dell Technologies. „Společnost Dell je hnacím motorem inovací počítačů za posledních 40 let a v tuto chvíli máme dobrou pozici. Naše nové, efektivnější portfolio počítačů s umělou inteligencí je tu, aby přineslo budoucnost výpočetní techniky.“





Dell představuje své zjednodušené PC portfolio na CES 2025 Autor: Dell

Dell: Navržen pro hraní, školu a práci

Dell Pro: Navržen pro produktivitu na profesionální úrovni

Dell Pro Max: Navržen pro maximální výkon

Modely XPS, Inspiron a Inspiron Plus budou zkrátka Delly. Až jejich delší varianta (podkategorie) určí, zda půjde o Plus či Premium. Byznysový Latitude bude Dell Pro, ovšem podle konkrétního modelu pak půjde ještě o Pro Plus či Pro Premium. To má odpovídat současným řadám 3000, 5000 a 7000. A podobné je to i u Precisionů.

Lépe si lze změnu představit, když ji převedeme na tabulku.

současný název nový název nový název včetně podkategorie Inspiron Dell Dell (Base) Inspiron Plus Dell Dell Plus XPS Dell Dell Premium Latitude Dell Pro Dell Pro, Pro Plus, Pro Premium Precision Dell Pro Max Dell Pro Max, Dell Pro Max Plus, Dell Pro Max Premium

Podobnou, i když ne tak razantní změnu, ukázalo i HP

Nové generace současně dostanou i nové procesory od Intelu, AMD i Qualcommu. Zrovna Dell nepatřil ke značkám, které by měly složité pojmenování notebooků, a některých jmen je vyloženě škoda. Podobné zjednodušení nastalo loni u HP, které zabilo Paviliony, Envy i Spectre a naopak oživilo značku OmniBook.

První produkty s novými jmény v nabídce budou byznysové notebooky Dell Pro 13, Dell Pro 14 Premium, Dell Pro 14 Plus a Dell Pro 16 Plus. Následovat mají v březnu uživatelské notebooky Dell Plus.

