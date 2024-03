Konečně PCIe 5.0 SSD, které nepeče? Hynix Platinum P51 má nový, zcela vlastní řadič a dá až 13,5 GB/s

Nejvýkonnějším dnešním SSD založeným na rozhraní PCIe 5.0 momentálně kraluje platforma řadiče Phison E26. Je však známá vysokou spotřebou a byly pozorovány případy, kdy tato SSD mohou snižovat výkon, nebo se dokonce zaseknout, když se přehřejí. Teď se ovšem chystají první PCIe 5.0 SSD od Hynixu. Tato firma v předchozích generacích mívala nejméně žravá SSD, a tudíž by její PCIe 5.0 moduly teď mohly být přesně to, co potřebujeme.

SSD přímo od Hynixu nejsou na běžném trhu tak zabydlené jako třeba Samsungy, ale firma má v rukou stejné výhody – vlastní NAND a vlastní řadiče – a její NVMe SSD Gold P31 (PCIe 3.0) a Platinum P41 byly chválené za velmi dobrý poměr spotřeby a výkonu (a výkon přitom nijak nezaostával za špičkou). Klíčem k tomu budou vlastní řadiče, které by asi měly vycházet z akvizice firmy Link A Media Devices, a takový vlastnoruční návrh bude mít i první SSD Hynixu založené na PCI Expressu 5.0.

Hynix Platinum P51

Tím bude SSD označené Platinum P51, které by mělo být vydáno až později, firma ho ale nyní předběžně ukázala na konferenci GTC 2024 pořádané Nvidií. Tam bylo prezentováno jako „nejvýkonnější SSD pro AI PC“, což je samozřejmě s nějakou marketingovou licencí. Na OEM trhu by zřejmě mohlo být prodávané také pod označením PCB01 (i když je možné, že toto je spíše pracovní označení).





Toto SSD je založené na interně vyvinutém řadiči „Alistar“, který používá rozhraní PCI Express 5.0 ×4 (a protokol NVMe 2.0), a na TLC NAND Hynixu s 238 vrstvami. Půjde o obvyklé 80mm moduly M.2 a firma je bude nabízet v kapacitách 500 GB, 1 TB a 2 TB.

SK Hynix Platinum P51 Autor: SK Hynix

Alistar by měl být klasický highendový řadič s osmi kanály a DRAM cache, protože výkon je v pásmu Phisonu E26 – sekvenční čtení pojede rychlostí až 13 500 MB/s a sekvenční zápis až 11 500 MB/s – to pravděpodobně je zápis do pseudoSLC cache, jako obvykle.

Hynix zatím neprozradil údaje o IOPS v náhodném přístupu (ty mají být upřesněny „brzo“) a také není uvedena zapisovací životnost, ale ta asi bude na normálních hodnotách pro TLC NAND (600–700 TBW pro 1TB model).

Zaměření na spotřebu má existovat i u těchto výkonných SSD. O příkonu v zátěži – tedy zda i ten bude nižší než u Phisonu E26 – zatím Hynix nemluví. Asi stoupne proti jeho PCIe 4.0 SSD, protože energetická efektivita, kterou se zřejmě míní poměr sekvenční rychlosti a spotřeby, se má zlepšit jen o 30 %. Na druhou stranu měla SSD Hynix mezi PCIe 4.0 generací nejlepší spotřeby, takže i po zvýšení by mohlo jít o nejsnáze uchladitelný PCIe 5.0 modul.

Firma ale sdělila, že se postará, aby spotřeba v klidu byla podobná jako u PCIe 4.0 SSD a nikoliv vyšší (což také trápí SSD s řadičem Phison E26).

SK Hynix Platinum P51 – specifikace na GTC 2024 Autor: SK Hynix

Vydání ještě na konkrétní dobu přislíbeno nebylo, SSD má být dokončeno nyní v první polovině roku a Hynix na GTC mluvil o vydání „později v tomto roce“. Jinde bylo uvedeno, že dostupnost bude určitě dříve, než skončí Q4 2024. Podle toho by to vypadalo, že na něj budeme čekat až do druhé poloviny roku.

Zdroje: Tom’s Hardware, AnandTech, SK Hynix