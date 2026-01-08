Konečně pořádný notebook pro hráče? Lenovo ukázal Legion Pro s rolovacím displejem do velikosti až 24"

Lenovo je známé tím, že se nebojí experimentovat a veřejnosti pravidelně představuje technologické koncepty, které mohou zpříjemnit každodenní používání. Nejnovějším příkladem je Legion Pro, herní notebook s rolovacím displejem, který dokáže během zvětšit úhlopříčku displeje až na plnohodnotných 24”.
Novinka se poprvé objevila na veletrhu CES 2026 a na první pohled vypadá jako klasický herní notebook z řady Lenovo Legion. Pravé kouzlo však přichází po stisknutí tlačítka, kdy se boční části displeje začnou horizontálně rozšiřovat. Lenovo využívá systém dvou motorů, napínací konstrukci a ohebný PureSight OLED displej. Tímto způsobem jej roztáhne z 16" až na 24" (s možným mezikrokem na 21,5").
Koncept Legion Pro Rollable vychází z modelu Legion Pro 7i, který je vybaven nejnovějším Intel Core Ultra a grafikou Nvidia GeFoce RTX řady 50. Kromě něj představila společnost také zajímavý prototyp Rollable XD, notebook s vertikálně rolovacím displejem doplněném o další panel na zadní straně. Ten může najít využití například pro prezentace nebo týmovou práci.
Na letošním CESu ukázalo Lenovo i řadu dalších až futuristických konceptů. Mezi nimi stojí za vypíchnutí například osobní asistent Kubit, vlastní řešení chytrých AI brýlí nebo koncept chytré klávesnice s proměnlivou silou stisku podle aktuálního využití. Zajímavý je také koncept samonabíjecí sady klávesnice a myši, která dokáže čerpat energii už z běžného okolního světla o intenzitě 50 luxů a teoreticky ji tak není nutné vůbec nabíjet.