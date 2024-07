Konečně víme ceny procesorů AMD Ryzen 9000 pro desktop. Zen 5 stojí míň než Zen 4 při vydání

Dnes měly původně vyjít procesory AMD Ryzen 9000, tedy desktopová inkarnace architektury Zen 5. AMD je z nějakých neupřesněných důvodů bylo nuceno odložit o jeden až dva týdny, ale dostali jsme aspoň malou náplast. Dnes totiž unikly na internet plánované ceny všech čtyř modelů, objevily se totiž v katalozích amerických obchodů. Tato informace doteď chyběla a ceny vypadají docela oficiálně, i když je ještě nesdělilo přímo AMD.

Zdrojem těchto informací jsou největší američtí prodejci Newegg a Best Buy, nejde tedy asi o případy, kdy malé obchody nasadí předčasně předobjednávky za cenu, která obvykle není finální, ale většinou trochu nadsazená. V tomto případě jsou částky dost kulaté, takže se pravděpodobně jedná o reálné doporučené ceny, které AMD prodejcům sdělilo pod NDA.

Pokud začneme u nejdostupnějších modelů (které také vyjdou jako první 8. 8. už příští týden), Ryzen 5 9600X se šesti jádry Zen 5 a se 65W TDP má mít nasazenou cenu 279 $. Tomu pro připočtení DPH momentálně odpovídá 7900 Kč nebo 312 €.





Podobně jako u dvou předchozích generací je tedy šestijádro nastaveno relativně nevýhodně v porovnání s tím, kolik po různých slevách stojí šestijádra (ale i vyšší modely) předchozích generací. Ryzen 5 7500F se teď například dá sehnat za čtyři tisíce a padesátikorunu a Ryzen 5 7600 není o moc výš. Také Ryzen 5 9600X určitě časem spadne a bude výhodnější, ale hned to nebude. Alespoň že byla cena snížena o něco z dřívějších 299 $ (bez ohledu na inflaci), což při vydání stály nejlevnější modely 5600X a 7600X v předchozích generacích.

Osmijádrový Ryzen 7 9700X s 65W TDP, který asi bude nejčastější volbou, má cenovku 359 $. V tomto případě je to redukce o 40 dolarů proti ceně, za kterou se začínal prodávat Ryzen 7 7700X před dvěma roky. Pro nás to (s DPH) znamená cenu 10 200 Kč nebo 401 €.

Modely procesorů Ryzen 9000 pro desktop oznámené na Computexu 2024 Autor: AMD

Další dva modely, které už obsahují dva CPU čiplety, vyjdou až o týden později 15. 8. Sleva oproti zaváděcím cenám minulé generace u nich bude o trošku vyšší. Ryzen 9 9900X s 12 jádry a 120W TDP se má prodávat za 449 $, což je snížení o sto dolarů proti dost vysoké úvodní ceně Ryzenu 9 7900X. Po připočtení DPH to u nás dává 12 750 Kč nebo 502 €.

Nejvýkonnější model Ryzen 9 9950X se 16 jádry Zen 5 a 170W TDP, který bude tím nejlepším, co se bude od AMD dát koupit (do vydání X3D modelů a pokud nepočítáte Threadrippery a Epycy), má podle Best Buy mít cenu 599 $. To by bylo pozitivní, protože před dvěma roky začínal Ryzen 9 7950X také za o sto dolarů vyšší ceny (a Ryzen 9 5950X byl zpočátku ještě dražší). Je třeba říct, že Newegg uvádí 649 $, takže zde to ještě možná není úplně jisté. Ale pokud by se potvrdila nižší cena, pak to u nás s DPH znamená 17 000 Kč nebo 670 €.

Stará generace bude zase výhodnější (než přijdou slevy)

Zase tedy bude platit, že poměr cena/výkon bude u těchto novinek horší než u nyní značně zlevněných a často hodně levně dostupných modelů Ryzen 7000. Přesnější je ale asi říct, že starší modely ve slevách jsou výhodnější, ale je to kompromis za cenu toho, že dostanete nižší absolutní výkon a budete bez čerstvých novinek Zenu 5.

Toto už je zřejmě stálá politika či fungování trhu s procesory AMD (ostatně u grafik nebo procesorů Intel to také funguje podobně). Je to víceméně daň za to, že procesory starší generace vůbec zlevňují, protože pokud by se u nové generace ceny „neregenerovaly“, nemohli by si výrobci takové výrazné snižování cen v pozdějších fázích životního cyklu moc dovolit.

Zdroj: VideoCardz