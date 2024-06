Končí populární mapová aplikace. Letecké snímky Česka bez dálnic a paneláků z 50. let teď najdete jinde

Jde o jedny z nejstarších leteckých snímků Česka. Exitují ještě starší z období první republiky, ty ale pokrývají jen část země. Mapové podklady pořídil Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Dobruška a zpracovala je společnost Geodis.

O mapu Cenie (česká informační agentura životního prostředí) ale nepřijdete. Vrstva bude nadále k dispozici na Národním geoportálu. A protože v původním projektu nešlo tolik o historické mapy jako o seznam kontaminovaných míst (proto ta doména), jejich aktualizovanou mapu najdete na webu sekm.cz.

Sídliště Lesná Jižní město

To Mapy.cz umožňují také přepnout se na starší letecké snímky, nejdále do historie ale do roku 2003. Pokud jste z Brna, na adrese gis.brno.cz si můžete prohlédnout letecké snímky od roku 1953 až po současnost včetně prolínaček jednotlivých let.

zdroj: Cenia