Kontextové menu Windows 11 je chaotický zmatek, přiznává Windows a slibuje nápravu

Dominik Dobrozenský
Dnes
Windows 11 Autor: Depositphotos
Windows 11
Stávající kontextovou nabídku s chaotickým rozložením plánuje Microsoft zjednodušit a strukturalizovat do hlavních a sekundárních akcí.

Ať už je Windows 11 aktuálně jakýkoliv, neměl to ze začátku jednoduché. Jeho start totiž doprovázela řada kontroverzních designových rozhodnutí, která se mnohým nelíbila. Typickým příkladem je třeba kontextová nabídka, která měla být přehlednější, ale ve výsledek byl přesně opačný.

Microsoft se nyní snaží způsobený nepořádek uklidit a během streamu WinUI Community Call ukázal, jak by mohla nabídka pravého tlačítka v budoucnu vypadat. Cílem je hlavně zjednodušení a větší přehlednost při ovládání jednotlivých souborů.

Zdroj: Youtube.com

Nová, přehlednější a strukturovanější

Současné kontextové menu je dnes gigantické a najdete v něm všechny akce pod sebou, často i zdánlivě vůbec nesouvisející (například volba upravit obrázek v Poznámkovém bloku). Nový návrh nesoucí pracovní název SplitMenuFlyoutItem má nabídku učinit chytřejší a přizpůsobitelnější.

Sekundární akce by se mohly schovat pod jednu primární – například volba „Otevřít ve Fotkách“ by mohla zahrnovat podkategorie dalších grafických editorů jako Malování, Malování 3D nebo Výstřižky.

WT100_25

Windows 11 kontextové menu

Windows 11 kontextové menu

Autor: YouTube Windows Developer

Vývojáři různých aplikací by získali přístup ke kontextovému menu a možnost přizpůsobit jej tak, aby dával větší smysl a zobrazoval relevantní funkce s ohledem na typ souboru. Například v Průzkumníku souborů by se mohly sloučit akce „Otevřít“ a „Otevřít v programu“ do jedné, chytře reagující na obsah. Tato novinka by se měla vývojářům odemknout v další verzi Windows App SDK 2.0 exp3.

Windows 11 kontextové menu

Windows 11 kontextové menu

Autor: YouTube Windows Developer

Jedná se však pouze o koncept toho, jak by se nabídka mohla zjednodušit. I tak je dobré vidět, že si je Microsoft problému vědom a pracuje na něm. Můžeme tak doufat, že se tento stejně jako mnoho dalších problémů vyřeší v některé z budoucích verzí Windows.

zdroj: Windows Central
Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky.

Treba len poznať klávesové skratky a skryté funkcie, ktoré bežne používajú profesionáli a kontextové menu vás nemusí zaujímať vôbec.
HalfMoon

