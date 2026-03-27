Konzole PlayStation budou kvůli AI dražší. Sony zvyšuje jejich ceny o pětinu

Bylo to asi nevyhnutelné vzhledem k tomu, jak výrazně rostou ceny paměti a SSD, ale máme tu špatnou zprávu pro hráče: Konzole Sony PlayStation čeká významné zdražení. Herní konzole obvykle mají relativně nízkou marži, do které se růst výrobních nákladů moc nemůže schovat, takže je asi těžké se zlobit. Nákupy konzolí to ale každopádně znepříjemní.
Sony dnes oznámila, že kvůli ekonomickým faktorům přistupuje ke zdražení prakticky všech konzolí, a to globálně pro všechny trhy. Toto zdražení nevstoupí v platnost okamžitě, ale až 2. 4. 2026 (takže pokud jste chtěli teď někdy nakupovat, může být ještě možné najít skladové zásoby za staré ceny).
PS5 i PS5 Pro zdraží o 20 %
Ceny stoupnou zhruba o 20 %, s určitými výkyvy podle konkrétního zařízení. Základní PlayStation 5 Digital Edition, která byla nejlevnějším modelem, zdraží ze 499,99 $ nebo 499,99 € v Evropě (evropská cena je včetně DPH) na 599,99 $ a v Evropě na 599,99 €. V korunách tomu odpovídá částka 14 700 Kč (přesné částky se v obchodech mohou trochu lišit).
Verze PlayStation 5 s optickou mechanikou zdraží o stejnou částku, zůstane tedy zachován cenový rozdíl 50 $. Celé zařízení tak z ceny 549,99 $ či 549,99 € stoupne na 649,99 $, respektive 649,99 €. U nás to bude asi 15 950 Kč.
Výkonnější model PlayStation 5 Pro měl doteď základní cenu 749,99 $, respektive v Evropě 799,99 €. Nová cena bude 899,99 $ v USA a 899,99 € v Evropě (zdá se tedy, že se ceny srovnají a u nás kvůli tomu bude zvýšení menší než v USA). V korunách by to v přepočtu vycházelo na zhruba 22 050 Kč.
Cena všech typů PS5 včetně verze Pro by u nás měla tedy stoupnout o cca dva a půl tisíce.
PlayStation Portal také vyjde na víc
Sony také hlásí zdražení zařízení PlayStation Portal, což je herní handheld, který ale není plnohodnotným zařízením přímo spouštějícím hry, ale v podstatě terminálem, na kterém hrajete hry streamované ze své klasické konzole přes síť. Cena stoupne na 249,99 $ nebo v Evropě 249,99 €, tedy asi 6150 Kč. Původní ceny zařízení byly 199,99 $ a v EU 219,99 €, zdražení by tak mělo vycházet zhruba na tisícovku či o trošku méně.
Pokud by vás zajímaly ceny v dalších regionech, najdete informace na webu Sony (viz odkaz na zdroj). Zdražení podle všeho nastane opravdu všude, tedy i například v Japonsku.
Zdroj: Sony