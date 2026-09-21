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Kuki se mění. CETIN předělal svou televizní platformu, kterou využívá na 200 partnerů v Česku a Slovensku

Redakce
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CETIN modernizoval televizní platformu Kuki, která nově nabízí přepracovaný design a uživatelské prostředí a slouží jako základ televizních služeb pro zhruba 200 poskytovatelů internetu v Česku a na Slovensku.
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Telekomunikační společnost CETIN modernizovala svou televizní platformu Kuki. Změnila její design a uživatelské prostředí, aktualizovala také aplikace. Novináře o tom informovala v tiskové zprávě.

Technické řešení nabízí poskytovatelům internetového připojení jako základ pro jejich televizní služby, ať už pod značkou Kuki, nebo pod jejich vlastní. Platformu využívá podle serveru Lupa.cz na 200 partnerů v České republice a na Slovensku. Kuki jim zajišťuje 170 televizních stanic ve čtyřech tarifech, archiv pořadů, licence k obsahu, cloudový prostor pro nahrávání pořadů a rozhraní pro různé typy zařízení.

„Naše televize Kuki běží jen v sítích našich partnerů z řad poskytovatelů internetu (ISP). Se službou Oneplay od O2 nemá nic společného a funguje úplně samostatně,“ připomíná CETIN.

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Velkoobchodní řešení neumožňuje přeskakovat reklamy na stanicích skupiny Prima, operátor ale může zákazníkům nabídnout příplatkový balíček s Primou bez reklam. Do uživatelského účtu je možné přidat čtyři zařízení, souběžné používání je povoleno na dvou z nich. Zákazníci s televizory bez připojení k internetu mohou dostat set-top boxy Arris.

zdroj: Lupa.cz, Kuki

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Autor článku

Redakce

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