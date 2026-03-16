Cnews.cz  »  Software  »  Kvůli chybě po aktualizaci Windows 11 se nelze dostat na disk C. Za chybu ale nemůže Microsoft

Kvůli chybě po aktualizaci Windows 11 se nelze dostat na disk C. Za chybu ale nemůže Microsoft

Matěj Vlk
Dnes
Disk C Autor: Matěj Vlk
Odepření k systémovému disku C většinou znamená i problémy v aplikacích.
Uživatelé notebooků od Samsungu ztratili přístup k systémovému disku C:. Bohužel se chyba sešla s aktualizací Windows 11 a vina tudíž neoprávněně padla na Microsoft.

Na konci minulého týdne se na fóru Microsoftu začaly objevovat příspěvky od uživatelů, kterým po instalaci aktualizace systému přestal fungovat diskový oddíl C:. Windows při snaze otevřít tento disk pouze vypisují chybovou hlášku o odepření přístupu. Stejně tak nemusí korektně fungovat aplikace, které na disk přistupují. Jak se ale ukázalo pozdější vyšetřování, Microsoft za tyto obtíže nemůže, viníkem je pravděpodobně Samsung.

Na zařízení Galaxy Book 4

Nejen podle diskuzního fóra, ale i dle příspěvků na Redditu, se problémy s diskem C: týkají především uživatelů se zařízením Samsung Galaxy Book 4. V případě, že na takovém zařízení používají Windows 11 ve verzi 24H2 a novější a zároveň neodinstalovali utilitu Galaxy Connect, je jim odepřen přístup k systémovému oddílu. Načasování s vydáním poslední aktualizace Windows 11 s označením KB5079473, která vyšla 11. března, je tedy pouhou náhodou.

Microsoft uvádí, že společně se Samsungem pracují na opravě a zároveň došlo k dočasnému odstranění aplikace z Windows Store. Pokud ale uživatelé aplikaci mají v systému nainstalovanou, její odinstalace v současné době problém nevyřeší.

Podle uživatelů Redditu je aktuální řešení jediné – změna vlastníka diskového oddílu C: na administrátora. To je možné provést prostřednictvím příkazové řádky po nabootování do systému v režimu nouze. Samozřejmě nejde o ideální volbu a mělo by jít pouze o dočasný zásah.

Zdroj: Neowin

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky.

