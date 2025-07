Laserové 30TB pevné disky s technologií HAMR se konečně dají koupit. Už se chystá i 36TB verze

Vývoj pevných disků s technologií HAMR byl notoricky provázený neustálými odklady. Je legrační, že třeba v roce 2012 jsme vyhlíželi jejich příchod za dva roky. Firma Seagate ale vytrvala a nakonec je opravdu dotáhla až do reálného nasazení, které bylo oznámeno loni. Ale je tak nějak v duchu této historie, že ke koupi nikde nebyly – až doteď. Po letech teď opravdu můžete jít do obchodu a HAMR HDD s maličkými lasery uvnitř si odnést domů.

Zatímco od oficiálního uvedení HAMR disků více než před rokem je zřejmě firma Seagate prodávala jen velkým „hyperscale“ zákazníkům do datacenter (prý jich už dodala přes milion), tento týden oznámila, že HAMR HDD začínají být na prodej i v retailu. Respektive v „channelu“, čímž se míní síť distributorů hardwaru, která ale zásobuje i běžné eshopy. Znamená to tedy, že odteď se už HAMR disky opravdu budou dát běžně koupit. Respektive už se dají, protože už se stihly objevit i v našich eshopech.

Firma Seagate oficiálně uvedla HAMR disky ve dvou řadách, v obou případech jde o dva modely s kapacitou 30 TB a 28 TB (poznámka: jako vždy u HDD jde o terabajty s desítkovým základem, kdy jeden kilobajt neznamená 1024, ale 1000 bajtů – v klasických jednotkách založených na počtu 1024 tedy bude kapacita vycházet nižší).

Obě řady by měly být založené na stejném hardwarovém základu, kterým je 3,5" disk s rychlostí rotace 7200 otáček za minutu a rozhraním SATA, používající héliovou náplň a zřejmě 10 ploten. Mezipaměť je 512MB. Maximální dosahovaná sekvenční rychlost je 275 MB/s u 30TB modelu a 270 MB/s u 28TB. Jde ale opět o dekadické jednotky, v těch standardních je to 262 a 257 MB/s.





Exos M

Pro servery jsou určené modely řady Exos M (ono M odkazuje na Mozaic 3+, tedy technologii HAMR). Tyto disky jsou určené pro servery. Seagate nabízí 30TB (ST30000NM004K) model za 600 $ a 28TB (ST28000NM003K) model za 570 $, oboje s běžným konvenčním záznamem CMR. I tyto disky mají rozhraní SATA, ne v serverech často používané SAS.

HAMR disky Seagate Exos M Autor: Seagate

IronWolf Pro

Pro nás je ale asi zajímavější druhá řada, pro NASy zamýšlené disky IronWolf Pro. Ty mají stejné rychlosti jako Exos M, ale o něco nižší spotřebu – 8,3 W při aktivitě hlav, 6,8 W pokud je disk nečinný s otáčejícími se plotnami a 1,2 W v úsporném režimu se zastavenými plotnami. Hlučnost je mimochodem 28 dB při rotaci a 32 dB při pohybu hlav. Ceny jsou také 600 $ za 30TB model (ST30000NT011) a 570 $ za 28TB model (ST28000NT000)

Jak serverové, tak NAS disky mají pětiletou záruku a Seagate pro ne uvádí střední dobu mezi poruchami 2,5 milionu hodin provozu. Údaj o statistické četnosti neopravitelných chyb čtení je jeden chybný sektor na jednu biliardu (deset na patnáctou) přečtených bitů.





Dostupnost i u nás

Jak už jsme zmínili, disky už nabízejí i naše eshopy. U nás začínají ceny v eshopech na zhruba 15 100 Kč až 15 600 Kč za 30TB model IronWolf Pro. 30TB Exos M je paradoxně levnější, dá se najít už od 14 300 Kč.

Tyto disky tak mají cenu někde kolem pětistovky za terabajt, což není špatné, podobná cena za terabajt je u levnějších menších HDD. Pokud ale například vybavujete NAS, tak stejná cena za terabajt při vyšší kapacitě na jedno HDD samozřejmě vede, protože počet pozic (a s nimi spojená spotřeba, vibrace a tak dále) není nafukovací.

HAMR disk Seagate IronWolf Pro Autor: Seagate

Na obzoru už i 32TB a 36TB verze

Zatímco tato HDD mají standardní způsob záznamu („CMR“), Seagate chystá i verzi HAMR disků používající překrývající se „šindelové“ stopy, což se označuje SMR. Tato technologie má špatnou pověst, protože překrývání zhoršuje výkon a činí ho špatně předvídatelným kvůli tomu, že při přepisu dat se musí načíst a znovu zapsat i sousední stopy. Šindelové překrývání stop ale dokáže na stejnou generaci technologie ploten dostat více dat, což je ne úplně zanedbatelná výhoda.

Seagate zatím moc neříká o SMR discích s technologií HAMR, ale na svých stránkách už u řady Exos pro servery uvádí, že tato HDD budou vedle kapacity 30 TB (se záznamem CMR) nabízená také ve 32TB variantě se záznamem SMR, o které se objevovaly zprávy ještě pře vydáním 30TB CMR verze. Nově už ale Seagate avizuje také větší, 36TB HDD. Zatím o něm ale nejsou údaje (datasheet není veřejný).

To bude dosud největší magnetický zisk a konečně významnější skok proti kapacitám největších ne-HAMR HDD – mezitím totiž WD dokázal vyrobit 32TB HDD bez záznamu HAMR díky tomu, že zvládl integraci 11 skleněných ploten do pouzdra HDD místo dosavadních 10. I to je ale je už se zápisem SMR, bez toho se 11plotnové disky WD dostanou jen na 26 TB.

Zda také Seagate pracuje na 11plotnovém HAMR disku, to nevíme. Použití této koncepce by firmu mohlo odhadem dostat až k metě 40 TB u SMR disků, nicméně materiál ploten pro technologii HAMR je odlišný a také by zřejmě bylo nutné snížit profil laserových hlaviček. Proto asi Seagate nemůže jednoduše použít stejné plotny jako WD. Ovšem je možné, že firma na stejném projektu také nezávisle pracuje a toto řešení se od ní také objeví.

Zdroje: Seagate (1, 2, 3)