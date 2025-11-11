Legendární iRobot na pokraji bankrotu: známým vysavačům Roomba by hrozila ztráta funkčnosti

Americkou značku iRobot považujeme za průkopníka v kategorii robotických vysavačů. Modely Roomba dlouhodobě patřily k těm nejpokročilejším a v recenzích dobře hodnoceným. Platilo to ještě před několika lety, kdy Roomba přišla s modely Combo, které kombinovaly vysavače a dokovací stanici se sáčkem na smetí, kam bylo po úklidu přemístěno.
Jenže raketový růst čínské konkurence v poslední době se velmi negativně projevil na výkonnosti značky a po oznámení finančních výsledků za období Q3 2025 dokonce padlo slovo bankrot.
Výsledky za očekáváním
Minulý týden společnost zveřejnila finanční výsledky za třetí čtvrtletí, které odhalují prohlubující se ztrátu a klesající tržby. Generální ředitel Gagy Cohen uvedl, že jsou výsledky daleko za interními očekáváními, která se dále zhoršují i kvůli výrobním zpožděním a problémům v logistice. Tržby ve Spojených státech klesly dokonce o 33 %, zatímco nejlépe se paradoxně značce daří v Japonsku, kde jí uživatelé prozatím dávají přednost před čínskou konkurencí.
Aktuální výsledky jen dokreslují tristní pozici společnosti, kterou měl už před třemi roky vylepšit Amazon. Ten měl v plánu celou společnost koupit a investovat nemalé finanční prostředky do vývoje nových konkurenceschopných modelů. Plán ale zhatily regulační úřady. Stejně tak k úspěchům nevedly ani letošní vyjednávání o potenciálním odkupu dalšími společnostmi, stejně jako snahy získat finanční injekci od velkých investorů.
I z toho důvodu na začátku měsíce společnost ve svém hlášení pro americkou Komisi pro cenné papíry uvedla pochybnosti nad dalším financováním. Věřitelé iRobotu prodloužili výjimku z placení svých závazků do 1. prosince 2025. Pokud do této doby nebude kritická finanční situace vyřešena, může to vést k žádosti o ochranu před bankrotem.
Chytré vysavače bez mozku
Pokud by došlo k tomuto nejhoršímu scénáři, mohla by se opakovat situace, kterou uživatelé na začátku listopadu zažili v případě vysavačů Neato. Tato společnost ukončila činnost v roce 2023 a nyní přestala svým zákazníkům poskytovat cloudové služby, na kterých byly vysavače závislé. Ty tak mohou fungovat pouze offline v režimu ručního ovládání. Většina z jejich funkcí je ale nedostupná. To stejné by hrozilo v případě bankrotu i vysavačům iRobot.
