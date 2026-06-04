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Legendární JRC po 30 letech definitivně končí. Od července vypne i svůj e-shop, hráče odkáže na Smarty.cz

Dominik Dobrozenský
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Prodejna JRC/Smarty Autor: JRC (Smarty.cz)
Prodejna JRC/Smarty
Po více než 30 letech mizí z trhu legendární JRC. Od července bude její e-shop přesměrován na Smarty.cz a jedna éra českého herního prodeje se definitivně uzavře.

Značka JRC, kterou znají čeští hráči už desítky let, se definitivně loučí. Po postupném začlenění do skupiny Smarty nyní končí nejen poslední prodejny nesoucí logo JRC, ale také samostatný e-shop. Pro mnoho fanoušků her jde o symbolický konec jedné éry.

Po 30 letech přichází konec

Historie JRC sahá až do konce 80. let minulého století. V době, kdy digitální distribuce ještě neexistovala, patřilo mezi nejvyhledávanější místa pro nákup nových her, sběratelských edic i použitých titulů. S trochou nadsázky lze říci, že pro mnoho českých hráčů bylo JRC synonymem herního obchodu.

Zlom nastal v roce 2021, kdy JRC koupila skupina Smarty. Tehdy se počítalo se zachováním značky a jejím začleněním do nového konceptu prodejen. Postupně však začalo docházet ke slučování služeb, obchodů i internetových platforem.

Nyní celý proces vrcholí, značka JRC definitivně končí a na webu najdete jen drobné upozornění “Milí spoluhráči, jedna herní kapitola končí, ale další pokračuje dál. Od 1. 7. 2026 bude web JRC trvale přesměrován na Smarty.cz. Děkujeme za vaši přízeň – Tým JRC.“

Cyber26

Drobné oznámení hlásí definitivní konec webu JRC

Drobné oznámení hlásí definitivní konec webu JRC

Autor: JRC

Samotné Smarty přitom v posledních letech výrazně posiluje svou pozici na trhu a stává se zajímavým konkurentem pro Alzu. Smarty vlastní také síť prodejen iWant zaměřenou na produkty Applu, nabízí vlastní počítačové sestavy Tigo a na své straně má i velké české videoherní tváře jako Agraelus. Podle serveru Lupa.cz jsou obraty Smarty v nižších miliardách korun ročně.

zdroj: Lupa.cz

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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Dominik Dobrozenský