Legendy českých železnic odcházejí: koženky už jen jako posily, do šrotu míří i honeckery

Zdaleka nejrozšířenějšími vozy na českých železnicích byly tzv. koženky či Béčka, tedy vozy B249 a A149. Začaly se vyrábět v roce 1965, jejich éra ale nyní končí. České dráhy je letos do každodenního provozu již nezařazují, na železnicích se objevují pouze poslední kusy coby posily nebo náhrady.
Vyrobených 3 500 kusů
Vozů typu UIC-Y/B 70 bylo za celou dobu vyrobeno kolem 3 500 kusů, z nich je ale v současné době provozuschopných jen 150 vozů. Každý rok jsou sešrotovány desítky legendárních koženek, loni jich bylo přes 50.
„Několik posledních let dostávám pravidelně otázku, kdy skončí staré vozy, kterým se lidově říká ‚béčka‘ nebo ‚koženky‘ pro jejich původní potah sedaček ve 2. třídě. Letos můžu konstatovat, že jsme se významně přiblížili k jejich úplnému vyřazení. Z těch nejznámějších vozů řady B249 a A149 už neplánujeme v každodenním, pravidelném provozu žádný. Zatím však zůstávají jako záloha a výpomoc pro mimořádné posily, nebo jako náhrada plánovaných, moderních nebo modernizovaných klimatizovaných vozů. Druhá etapa jejich vyřazení bude znamenat jejich úplné odstavení z provozu, tedy i z role záložních a výpomocných vozů,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek pro osobní dopravu Českých drah.
Původní červený koženkový potah v těchto vozech postupně nahrazovala modrý plyš. Zůstaly ale další ikonické součásti jako dveře, které se za jízdy samy otvírají, umakartové příčky mezi kupé a okna, která nejdou stáhnout.
Obdobná modernizace se plánuje i na regionálních tratích, kde lze stále potkávat zastaralé vozy Bdt. Díky jejich východoněmeckému původu se jim přezdívá honeckery, v 90. letech se jim kvůli tvaru oken shodnému s brýlemi druhého českého prezidenta říkalo Václav Klaus. Většinu z nich již nahradily modernější jednotky, především RegioPantery. I tak ale zůstává v provozu asi 120 vozů.
Zdroj: ČD