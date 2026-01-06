Lego má chytrou kostičku Smart Play. Integruje senzory a komunikuje s novými tagy i figurkami

Lego má ve své nabídce mnoho produktů se zapojením elektroniky – od jednoduchých interaktivních vláčků v rámci stavebnic Duplo, přes sady STEM až po programovatelné Mindstorms. Nyní k nim přidalo i systém Lego Smart Play, který staví na jednoduché chytré kostce o rozměru 4 × 2, který reaguje na blízké Smart tagy a Smart minifigurky.
Senzory v jediné kostičce
Tvůrci na webu uvádí, že chtěli přinést interaktivní součásti do stavebnic, které by ale byly kompletně samostatné, tedy bez nutnosti připojovat telefon nebo do nich integrovat displej. Vsadili proto na cestu chytřejší kostičky, do které zakomponovali vlastní řídicí čip, několik senzorů a LED osvětlení. Kostička reaguje primárně na další dvě součásti celého systému – chytré figurky a tagy. Všechny prvky mezi sebou komunikují a kostička na ně může zvukově nebo vizuálně reagovat.
Stejně tak disponuje integrovaným akcelerometrem, takže může například zvuky nebo rozsvícením barevné LED reagovat na pohyb.
Zajímavostí je, že Lego si vyvinulo jak samotný čip, který celý systém řídí, tak komunikační protokol. Ten je sice postaven na Bluetooth LE, ale Lego přidalo další vrstvu především s ohledem na bezpečnost. K telefonu se ale kostka žádným způsobem připojovat nebude. O její interakce se postarají jen tagy a figurky.
Základní chytrou kostičku je třeba nabíjet, což bude probíhat bezdrátově, na dodávanou nabíječku se vlezou 2 kostky.
Poprvé se Smart Play objeví ve třech sadách ze světa Star Wars, které se začnou prodávat 1. března a k předobjednání budou k dispozici od 9. ledna. Nejlevnější Darth Vader’s TIE Fighter vyjde na 1 700 Kč, nejdražší Throne Room Duel & A-wing na 3 900 Kč. Lišit se budou počtem chytrých kostiček, tagů i minifigurek. Například největší sada bude mít dvě chytré kostičky, tři figurky (Luke, Darth Vader, Palpatine) a 5 tagů.
Zdroj: Lego