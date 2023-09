Lenovo uvádí Legion Go: Handheld à la Switch s 1600p displejem a Ryzenem, myslí i na myš

Před několika dny jsme tu měli uniklé informace o výbavě herního handheldu od Lenova, který bude konkurovat Steam Decku a ROG Ally. Zařízení nazvané Lenovo Legion Go bylo teď oficiálně představeno a během několika týdnů bude v obchodech. A potvrzuje se, že bude zajímavé – displejem, ale také řešením ovladačů, ve kterých bude bližší Nintendu Switch než ostatním handheldům platformy PC.

Lenovo Legion Go je herní PC s Windows 11 do ruky (respektive do dvou rukou) založené stejně jako Asus ROG Ally na procesorech AMD Ryzen Z1 a Z1 Extreme, což jsou pro takováto zařízení optimalizované verze mobilního Ryzenu 7040 „Phoenix“. S modelem Z1 bude mít 6 jader Zen 4 (respektive u čtyř jader je to Zen 4c, jelikož je asi použitý čip „Little Phoenix“) a grafiku s 256 shadery (4 CU) architektury RDNA 3. Verze s procesorem Ryzen Z1 Extreme bude mít osm jader Zen 4 a grafiku se 768 shadery (12 CU).

Tip: V handheldu ROG Ally jsou nové procesory AMD: Ryzen Z1 a Ryzen Z1 Extreme. Máme parametry

Další specifikace už jsou společné – 16GB paměť LPDDR5X-7500, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 a zejména displej, který bude zařízení vymezovat proti oběma konkurentům zmíněným na začátku, kteří mají jen 7" obrazovky. Jako displej slouží LCD s úhlopříčkou 8,8 palce, které je dotykové, a zejména má zajímavý poměr stran 16:10 a ještě zajímavější rozlišení 2560 × 1600 bodů.





Lenovo Legion Go Autor: Lenovo

Skýtá tedy čtyřikrát více bodů (dvakrát vyšší rozlišení v každé ose) proti obrazovce Steam Decku (1280 × 800 bodů), kterou ale dokáže emulovat pomocí integer škálování. Navíc také displej podporuje až 144Hz obnovovací frekvenci. Dokonce má i HDR barevný gamut (97 % pokrytí DCI-P3), ovšem bez lokálně stmívaného podsvícení a vysokého kontrastu. Jas je až 500 cd/m².

Nevýhodou tohoto velkého displeje je, že zařízení bude relativně rozměrné a zejména těžší. Měří s připojenými ovladači 29,9 × 13,1 × 4,1 cm při váze 854 gramů. Pro srovnání, Steam Deck váží 669 gramů s rozměry 29,8 × 11,7 × 4,9 cm (tloušťku ale dělají zejména madla ovladačů). Lenovo se pokusilo rozměry minimalizovat, profil hlavní části zařízení nepřesahuje rámeček displeje.

Lenovo Legion Go Autor: Lenovo

Odpojitelné ovladače dokonce zastoupí myš

Ovladače po stranách displeje jsou odpojitelné jako „joycony“ u Nintenda Switch. Toto bude výhodné kvůli snazší opravitelnosti (respektive vyměnitelnosti v případě závady snímačů). Smyslem je ale asi hlavně možnost hrát se zařízením položeným či opřeným na stole (k tomu lze použít zabudovaný stojánek) s ovladači v rukou. Ty jsou totiž stejně jako na Switchi schopné fungovat bezdrátově přes Bluetooth.

Lenovo Legion Go Autor: Lenovo

Na ovladačích jsou klasická tlačítka A/B/X/Y a směrový D-pad, spouště, šest nastavitelných tlačítek a na pravém ovladači je i trackpad pro emulaci myši. Pro hraní FPS akcí (nebo izometrických RPGček a strategií) se ale bude dát použít ještě jeden trik. Pravý ovladač se dá zasunout do plastového disku, který je přiložený u zařízení, a po této úpravě se s ním dá jezdit jako s myší (má totiž zabudovaný senzor i kolečko), jak je to vidět na tomto ilustračním obrázku.

Lenovo Legion Go Autor: Lenovo

Toto lze použít, jen pokud je zařízení postavené na stojánku, odpojíte ovladače a máte po čem jezdit myší, pochopitelně. Jak pohodlné to bude, respektive jak snadno se na tuto zvláštní vertikální pseudomyš bude dát zvyknout, zatím těžko říct.

Levnější verze zařízení má 256GB SSD, dražší s Ryzenem Z1 Extreme pak 512GB, jde o NVMe úložiště používající rozhraní PCIe 4.0 ×4. Mělo by být vyměnitelné ve slotu M.2, jelikož Lenovo uvádí, že kapacita může být až 1 TB. Kromě toho je možné vsunout až 2TB paměťovou kartu velikosti microSD do čtečky a přístroj má také dvojici portů USB4 (přes ty lze připojit monitor). Pro zvuk se dají využít 2W stereoreproduktory nebo 3,5mm sluchátkový výstup.

Kapacita akumulátoru je uváděná 49,2 Wh, ale nebyla sdělená nějaká orientační výdrž. Ta bude tak jako tak závislá na zátěži a tom, jak náročná hra je. A také na tom, jaké uživatel zvolí TDP, jež má být flexibilně měnitelné. Nastavit lze až 20W TDP. Podle Lenova je v tichém režimu hlasitost chlazení do 25 dB, v režimu maximálního výkonu při oněch 20W to asi bude víc.

Cena je oficiálně 699 $, což je ale částka za výkonnější model s Ryzenem Z1 Extreme a 512GB SSD. U nás je oficiální cena necelých 19 tisíc Kč, což odpovídá dolarové částce plus DPH. Pro eurozónu je doporučená cena 799 €. Předobjednávky, zdá se, už začaly, ale dostupné bude zařízení až v říjnu (októbri). Přesné datum ještě řečeno nebylo, ale je to tedy maximálně nějakých osm týdnů v budoucnosti.

Zdroje: Tom's Hardware, Lenovo