Levné AM5 desky pro Ryzen 7000 s čipsetem A620 přicházejí na trh. Přehled modelů už od 2200 Kč

V posledních dnech začaly úniky levných desek pro Ryzeny 7000 se socketem AM5 postavených na čipsetu A620. Už jsme viděli i fotky jednoho modelu a zdá se, že AMD načasovalo odhalení i vydání na poslední den března (možná byl zájem stihnout to formálně v prvním kvartálu). Dnes tak byly vypuštěny desky s tímto čipsetem od všech výrobců. Ty nejlevnější by zřejmě měly být už za 85 $, pár stovek nad „magickou hranicí“ 2000 korun.

Čipová sada A620 je jednodušší než B650. Poskytuje dva až čtyři porty SATA, USB 2.0, USB 3.0 a 10Gb/s USB 3.2 Gen 2, nikoliv však USB 3.2 Gen 2×2 s rychlostí 20 Gb/s. Ne všechny desky tyto schopnosti využívají, některé poskytují jen 5Gb/s USB 3.0 alias 3.2 Gen 1. Desky mohou mít osazené USB-C.

Proti platformě B650 nejsou linky vyvedené z čipové sady už na rychlosti PCIe 4.0, ale jen PCIe 3.0, což asi umožňuje použít levnější PCB. Tyto linky obvykle obsluhují jen sloty PCIe ×1, takže to většině použití nebude nijak vadit.

Desky s čipsetem A620 budou bez podpory PCI Expressu 5.0, z procesoru ale budou poskytovat PCI Express 4.0 ×16 pro GPU a dvojici rozhraní PCIe 4.0 ×4 pro SSD. Některé desky z toho realizují jen jeden slot M.2, ale řada má oba dva. V této konektivitě tedy bude platforma A620 lepší než AMD B550 a výrazně pokročilejší než dosavadní levné desky s čipsety A320 a A520. Na rozdíl od čipsetů H610 od Intelu mají výrobci povoleno na deskách platformy A620 poskytovat čtyři sloty DIMM pro paměti DDR5.





Zůstává však to omezení, že desky s čipsetem A620 nebudou umožňovat přetaktování procesoru změnou frekvence (násobičem) a zřejmě ani přetaktování přes PBO (Precision Boost Overdrive – běžný Precision Boost bude samozřejmě aktivní) a Curve Optimizer. Přetaktovat bude možné jen paměti DDR5, a to jak ručně, tak také prostě použitím profilů XMP nebo AMD EXPO.

Výrobci desek už odhalili první vlnu modelů, z nichž se část má údajně již prodávat v Evropě, ale k nám možná dorazí až v průběhu několika dnů. Také asi nemusí jít o definitivní nabídku, protože některé značky zatím mají venku jen vyloženě základní, jiné zase jen dražší lépe vybavené modely. Podle AMD mají ceny nejlevnějších desek začínat na 85 dolarech, což je asi 2220 Kč či 95 € (dle aktuálního kurzu).

Gigabyte

Z těch dražších a vybavenějších jsou modely Asusu a Gigabyte. Gigabyte přestavila modely A620M Gaming X a A620M Gaming X AX (který je stejný, ale má navíc Wi-Fi). To jsou desky se čtyřmi sloty pro paměti DDR5 a napájecí kaskádou s 8+2+1 fázemi, PCB je šestivrstvé. Podle seznamu podporovaných CPU se v nich mají dát provozovat i 170W procesory včetně Ryzenu 9 7950X. VRM má chladič, a pasiv je dokonce i na slotu M.2. Ten je ovšem jen jeden, což je trochu slabina. Modely Gigabyte mají jen jeden slot PCIe 3.0 ×1 (vedle PCIe 4.0 ×16 pro GPU).

Gigabyte A620M Gaming X AX (zdroj: Gigabyte)

Desky mají jen gigabitový Ethernet a audio bude asi Realtek ALC897. Naopak je ale pozitivní, že desky mají vzadu 10 Gb/s USB-A. A také je poskytnutý vývod pro USB-C na předním panelu skříně, což není moc samozřejmost (vzadu je 5Gb/s USB-C také). Integrovaná grafika může použít výstupy HDMI 2.1 a DisplayPort. U modelu AX je osazený Wi-Fi 6E (s podporou 6 GHz) a Bluetooth modul Realtek RTL8852CE.

Asus

Podobně do vyššího segmentu míří i desky Asusu. Ten má tři modely, všechny se čtyřmi sloty pro paměti a tentokrát už dvěma sloty M.2 PCIe 4.0 ×4 pro NVMe SSD. A také dvěma sloty PCIe 3.0 ×1, takže se dá osadit více přídavných karet. Model Prime A620M-A má také jen gigabitový Ethernet, ale model TUF Gaming A620M-Plus už je s 2,5Gb/s Realtekem.

Asus Prime A620M-A (zdroj: Asus)

Tyto desky nemají USB-C na zadním panelu, zůstal ale vývod pro USB-C v čele skříně. Bohužel žádné USB není 10Gb/s. Model TUF Gaming A620M-Plus Wi-Fi je stejný, ale ještě s bezdrátovým modulem neupřesněné značky (umí Wi-Fi 6 / 802.11ax, Bluetooth 5.3, 1×1 antény).

Asus TUF Gaming A620M-Plus Wi-Fi (zdroj: Asus)

U těchto desek víme i oficiálně doporučené ceny a budou relativně vyšší, takže už se budou překrývat s nejlevnějšími deskami s čipsetem B650 (pokud tedy reálně v obchodech nebudou za míň, než uvádí tisková zpráva). TUF Gaming A620M-Plus má doporučenou cenu 149 € (3500 Kč), verze s Wi-Fi je za 169 € (3950 Kč). Asus uvádí cenu 139 € (3250 Kč) pro desku Prime A620M-A-CSM, což by asi měla být verze pro firemní trh. Není jasné, zda běžná Prime A620M-A bude stát stejně, asi by mohla. V poslední době bývají desky Asus poněkud dražší, takže toto by mohla být maxima, u ostatních značek asi budou částky nižší.

MSI

Naopak levnou desku (a zatím žádné další dražší) má představenou MSI. Model Pro A620M-E má jen dva sloty DIMM pro paměti a nechlazenou napájecí kaskádu, takže by se měl používat top-flow chladič, ideálně box chladič Wraith Stealth. Slot M.2 s konektivitou PCIe 4.0 ×4 je jen jeden (všechny tyto desky mají pořád PCIe 4.0 ×16 pro GPU, to bereme automaticky).

MSI Pro A620M-E (zdroj: MSI)

Tato deska bude asi určená hlavně pro lowendové počítače (má obrazové výstupy HDMI a analogový D-Sub), chybí jí USB-C nebo 10Gb/s porty, síťovka je gigabitová a zvukovka jen Realtek ALC897. Také už není na zadním panelu tlačítko pro USB BIOS Flashback. Na oplátku by zrovna u této desky prý cena mohla být na oněch výchozích 85 $ / 2220 Kč / 95 €.

Cenově tedy tento model bude jen o nějakou pětistovku nad nejlevnějšími LGA 1700 deskami s čipsetem H610 pro procesory Intel Core 12. a 13. generace. Je však možné, že časem se cena nejbazálnějších modelů A620 ještě přiblíží.

Biostar

Také celkem levný (nejspíš pod 100 $ / 2600 Kč / 110 €) by mohl být Biostar A620MP-E Pro. Toto je deska s jednoduchým pasivem na napájecí kaskádě a se čtyřmi sloty DIMM pro paměti DDR5, na oplátku má však zase jen jeden slot M.2 (PCIe 4.0 ×4) pro SSD. Zajímavé ale je, že Biostar osadil tři sloty PCIe ×1 a navíc dva z nich jsou již PCIe 4.0 ×1 vedoucí z procesoru, čímž má jeho deska nejlepší možnosti rozšíření v tomto směru. navíc jeden slot je dokonce nad slotem PCIe 4.0 ×16 pro grafiku, takže není blokovaný při osazení tříslotového GPU, která jsou dnes prakticky normou. Asi škoda, že toto neudělali i další výrobci.

Deska nemá USB-C vzadu, ale vývod pro USB-C na čelo skříně ano (a dokonce jde o 10Gb/s USB 3.2 Gen 2, kdežto u předchozích modelů šlo vždy jen o 5 Gb/s – pochvala pro Biostar). Tato deska má také jako plus 2,5Gb/s Ethernet (Realtek RTL8125B), ale zvuk je pořád ALC897. Deska podle seznamu má podporovat 170W Ryzeny včetně modelu 7950X, ale jak dobře budou na této (nebo i ostatních A620kách) fungovat, to těžko říct.

Biostar A620MP-E Pro (zdroj: Biostar)

Je zajímavá ještě v jedné věci. Nemá přímo v ceně modul Wi-Fi, ačkoliv jsou na zadním panelu konektory, který by to naznačovaly. Biostar totiž stejně jako ASRock osazuje konektor M.2, do kterého si můžete bezdrát doplnit sami (třeba když máte nějaký levný bazarový nebo ekologicky zachráněný z rozbitého notebooku). Ale na rozdíl od ASRocku Biostar osazuje i příslušné kablíky a šroubovací konektory na zadní panel, takže odpadá starost s jejich sháněním – potřebujete už jen opatřit pendrekové nebo jiné vnější antény (které zase mohou dodat vyřazené routery…).

ASRock

Pouze ASRock má zatím současně levné i robustnější dražší modely. O jeho desce A620M-HDV/M.2 už jsme psali. Firma bude mít i model A620M-HDV/M.2+, který se nakonec liší podstatněji, než jsme mysleli. Nejenže má chlazenou napájecí kaskádu, ale současně také posílené napájení s 6+1+1 fázemi ve VRM, zatímco nepluskový model má jen 4+1+1 fází. Tudíž dražší verze může asi utáhnout silnější procesory, zatímco u nižší bychom asi doporučili jen 65W modely.

Plusková deska má odlišné PCB se čtyřmi porty SATA a více USB. Má stále jen dva sloty DIMM, ale dva sloty PCIe 4.0 ×4 pro SSD, zatímco model M.2 neplus má druhý slot jen s rychlostí PCIe 3.0 ×2. U obou desek je pouze gigabitový Ethernet Realtek. Pokud nebude model A620M-HDV/M.2+ stát víc než třeba dvě tři stovky nad základní verzi, bude asi stát za to připlatit.

ASRock A620M HDV/M.2+ (zdroj: ASRock)

K tomu má pak ASRock dvě načančanější desky s ještě dalším třetím PCB, které už má VRM s 6+2+1 fázemi (a s větším pasivem a navíc i chladičem sekundárních fází nad socketem). To jsou modely A620M Pro RS a A620M Pro RS Wi-Fi. Druhý je totéž co první, jen s bezdrátovým modulem Wi-Fi 6E (2×2 MU-MIMO) plus Bluetooth navíc.

ASRock A620M Pro RS Wi-Fi (zdroj: ASRock)

Tyto desky mají už čtyři sloty DIMM pro paměti DDR5, bohužel ale jako ostatní pořád poskytují jen zvukovky Realtek ALC897. Také u nich není 2,5Gb/s Ethernet, ale stále jen gigabit. Desky ASRocku bohužel neumí 10Gb/s USB 3.2 Gen 2, ale pořád aspoň mají vývod pro 5Gb/s USB-C na předním panelu skříně.

Co je na těchto deskách ještě zajímavé: oproti ostatním modelům má tato dvojice už dokonce tři sloty M.2 pro NVMe SSD. Dva sloty s konektivitou PCIe 4.0 ×4 vedou z procesoru a k tomu je třetí slot s konektivitou PCIe 3.0 ×2 vyvedený z čipsetu A620. Nicméně tento třetí slot, zdá se, způsobil, že tyto desky nemají žádné sloty PCIe 3.0 ×1 pro rozšiřující karty, jen PCIe 4.0 ×16 pro grafiku, což je zase škoda. Dejte si na toto pozor, protože tento slot pak může v budoucnu chybět, byť hodně se toho dá dohnat externími perifériemi do USB. V herních počítačích s tříslotovými grafikami také často sloty PCIe ×1 na deskách mATX bývají zablokované, takže třetí slot M.2 možná pro někoho bude užitečnější.

Zdroje: ASRock, Asus, Gigabyte, WCCFtech, Planet3DNow