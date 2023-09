Levnější 8K monitor pro CAD a design. ViewSonic chystá IPS dvaatřicítku za cca padesát tisíc

Podle vyhledávač cen je u na trhu zatím jen jeden počítačový monitor s rozlišením 8K, neboli 7680 × 4320 bodů (Dell UltraSharp UP3218K, uvedený dokonce už v roce 2017). Na konci srpna ale firma ViewSonic představila vlastní 8K model, takže se na trhu objeví další – doufejme i u nás a za nějakou nižší cenu. Podle prvních zpráv by mohla být dokonce skoro poloviční, což v tomto případě může být rozdíl několik desítek tisíc.

ViewSonic VG3281

8K monitor ViewSonicu má označení VG3281 a jde o model určený zejména pro CAD / CAM, design, grafiku, fotografii a podobné profesionální aktivity. Stejně jako model od Dellu má úhlopříčku 31,5 palce, což dodává hodně jemný rastr 280 bodů na palec. Pro představu by to mělo být (logicky) hodně blízko jemnosti obrazových bodů, kterou má notebook s úhlopříčkou 15,6 nebo 16 palců při rozlišení 4K (3840 × 2160 bodů).

Použitý je panel typu IPS s 10bitovými barvami a širokým gamutem (99 % DCI-P3, 99 % AdobeRGB), přičemž z továrny by měl být nakalibrován na odchylku deltaE nižší než 1. Nemá ale podporu HDR po stránce kontrastu a jasu – maximální jas je 300 cd/m², kontrast je uváděný 1000:1 (statický). Obnovovací frekvence je 60 Hz, pro obrazovku tohoto zaměření nejsou vysoké frekvence nebo adaptivní obnovování potřeba.





Provedení má konzervativní design také odpovídající zaměření a plné možnosti ergonomického polohování (nastavení výšky, náklonu, rotace v rovině a pivot pro vertikální orientaci. Stojan pravděpodobně půjde odmontovat a pak se bude dát monitor osadit přes VESA držák na alternativní stojan nebo rameno.

ViewSonic VG3281 Autor: ViewSonic

Vstup je řešený přes DisplayPort 1.4, dvojici HDMI 2.1 nebo USB-C (které funguje jako DisplayPort). Tímto portem je možné mít přidokovaný notebook, kterému monitor může dodávat až 96 W elektřiny pro napájení a nabíjení. Také pak lze použít tři porty USB 3.0 a monitor má jako doplněk také 3W reproduktorky.

Zatím není úplně jasné, kdy se tento monitor začne prodávat. Web TFT Central uvádí, že už se objevil na čínské obchodní platformě Taobao za částku odpovídající zhruba 2400 $. To je v přepočtu 53,5 tisíce korun nebo něco přes 2200 eur. Ale u nás by asi cena mohla být o něco dražší kvůli vyšší spotřební dani. Zatím ale tuto informaci o ceně berte jen hodně předběžně nezávazně, ale onen zmiňovaný Dell UltraSharp UP3218K se u nás prodává za ceny převyšující sto tisíc, takže tato alternativa by umožnila hodně ušetřit.

Zdroje: TFT Central, ComputerBase