LG vytvořilo televizor v kufru, je určený na kempování

Přenosné cestovní televizory nejsou žádnou novinkou, LG ale integrovalo obrazovku přímo do kufru. To by mělo usnadnit převoz, i pokud nemáte zrovna velký karavan. Výrobek se jmenuje LG StandbyMe Go a do prodeje jde za cenu 999 dolarů.

Televizor obsahuje WebOS, a můžete tedy využít SmartTV a streamovací služby. Připojíte jej k Wi-Fi, nebo obsah streamujete přímo ze svého mobilu. Jsou zde i vstupy HDMI, ale to už se ztrácí portabilita. Vestavěný akumulátor vydrží pouze tři hodiny a je také otázkou, zda pro takový účel nepořídit raději větší tablet. Výhodou je zde samozřejmě větší obrazovka.

LG StandbyMe Go Autor: LG

Kufr slouží i jako stojan, ve kterém lze televizor vysunout či natočit na výšku. Obrazovka samotná není žádný zázrak, jde o LCD s frekvencí 60 Hz, ale také (na rozdíl od běžných televizorů) s dotykovou vrstvou. Smart TV pohání procesor α7 Gen5 a reproduktory mají udávaných 20 W.

Samsung například prodává venkovní televizor určený na terasu, kterému nevadí, ani když jej omylem postříkáte hadicí. Odolnost tohoto modelu LG v parametrech nezmiňuje.