Líbí se vám nová řada Xiaomi 17T? K jejímu pořízení teď dostanete elektrickou koloběžku či tablet zdarma

Nová řada Xiaomi 17T se snaží zaujmout uživatele, kteří hledají výkonný telefon s výbavou blížící se vlajkovým modelům, ale bez nutnosti sáhnout hluboko do úspor. Xiaomi si v rámci zaváděcí akce připravil zajímavou nabídku, kdy vám k nákupu telefonu dá zdarma za recenzi tablet nebo dokonce elektrickou koloběžku.
Vlajková výbava se zajímavým bonusem navíc
Přestože nové telefony Xiaomi 17T a Xiaomi 17T Pro nepatří mezi vlajkové modely, výbavou se jim rozhodně blíží. Oba modely sdílejí stejný 120Hz AMOLED panel s jasem až 3 500 nitů krytý sklem Gorilla Glass 7i. Základní 17T má velikost 6,59", dražší 17T Pro pak 6,83". Rozdíly jsou také u výkonu, kdy základní 17T přichází s procesorem Mediatek Dimensity 8500 Ultra, zatímco 17T Pro je osazen výkonnějším Mediatek Dimensity 9500.
Oba modely sdílejí stejnou fotovýbavu, tedy 50Mpx hlavní snímač, 50Mpx teleobjektiv s 5násobným zoomem a 12Mpx ultraširokoúhlý. Základní model zvládá až 4K při 60 fps, dražší 17T Pro si poradí i s 8K videem při 30 fps. Změny nastávají u baterie, konkrétně 6 500 mAh u levnějšího Xiaomi 17T a 7 000 mAh u dražší Xiaomi 17T Pro.
Elektrická koloběžka nebo tablet zdarma
Na obě novinky aktuálně běží zaváděcí akce, kdy můžete jednak slevy až 3 500 korun a přijít si k tabletu či elektrické koloběžce zdarma. Základní Xiaomi 17T ve variantě 12/256 GB lze po slevě pořídit za 12 990 korun, případně za 15 490 korun za verzi s 512GB úložištěm. Po napsání recenze na webu výrobce vám Xiaomi dá zadarmo tablet Redmi Pad 2 v hodnotě 4 499 korun.
Také na dražší Xiaomi 17T Pro běží zaváděcí akce až 3 500 korun. Po slevě koupíte 12/256 GB variantu za 16 990 korun, 512GB verze vyjde na 18 990 korun a za 1TB zaplatíte 21 490 korun. V případě napsání recenze na nové Xiaomi 17T Pro budete odměněni elektrickou koloběžkou Xiaomi Scooter 4 Lite 2. generace v hodnotě 6 999 korun.
Na oba telefony zároveň platí výkupní bonusy a prémiové benefity ve formě jednorázové výměny displeje a pár měsíců YouTube Premium, Spotify Premium a Google AI Pro jako dárek. Více informací o odměnách za recenzi a dalších benefitech najdete zde.
zdroj: Alza, TZ Xiaomi