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Logitech má novou lámací myš k notebooku. Mobi Fold nemá kolečko a pant prý vydrží 15 let

Matěj Vlk
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Nové skládací myši Logitech Mobi Fold
Mobi Fold
Logitech Mobi Fold
Logitech Mobi Fold
Mobi Fold Pouch
Nové skládací myši Logitech Mobi Fold
Nové skládací myši Logitech Mobi Fold
Nové skládací myši Logitech Mobi Fold
Nové skládací myši Logitech Mobi Fold
Nové skládací myši Logitech Mobi Fold
Nové skládací myši Logitech Mobi Fold
Nové skládací myši Logitech Mobi Fold
Nové skládací myši Logitech Mobi Fold
Nové skládací myši Logitech Mobi Fold
Nové skládací myši Logitech Mobi Fold
Nové skládací myši Logitech Mobi Fold
Nové skládací myši Logitech Mobi Fold
Nové skládací myši Logitech Mobi Fold
Mobi Fold
Logitech Mobi Fold
Logitech Mobi Fold
Mobi Fold Pouch
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Nová přenosná myš má zaujmout především možností ji zlomit napůl. Vedle toho ale nabízí i dotykovou plošku namísto běžného skrolovacího kolečka.

Jak vyrobit co nejmenší cestovní myš, řeší tradiční výrobci dlouhé roky. Některé modely jdou cestou běžné miniaturizace, další experimentují se skládacím designem. Logitech Mobi Fold využívá druhou cestu, a tak trošku kombinuje vlastnosti všech modelů řady Arc od Microsoftu.

Skládací a bez kolečka

Microsoft v roce 2008 představil první generaci skládací myši Arc Mouse, druhá verze Arc Touch přišla o dva roky později a přinesla dotykovou skrolovací plošku. Namísto skládání se ale pro transport narovná do tenké placky. Aktuálně Microsoft prodává Surface Arc Mouse, který kombinuje prohýbací design a jeden velký touchpad. Mobi Fold si bere od každé z těchto generací něco a kombinuje to dohromady.

Zdroj: Youtube.com

Pro transport je myš možné v polovině zlomit a složit do úhledného kvádříku. Namísto kolečka má dotykovou plošku, zároveň ale na rozdíl od Surface Arc Mouse nabízí i oddělená tlačítka. Dle prvních recenzí fungují lépe než jednolitý touchpad a zároveň se povedlo i skrolování pomocí dotyků. Funguje i kinetické skrolování s virtuálním setrvačníkem.

K notebooku se bude myš nejčastěji připojovat pomocí Bluetooth, možné je však i připojení pomocí adaptéru Logi Bolt. Samotný dongle ale v balení nenajdete. Nabíjí se pomocí USB-C a má vydržet kolem jednoho měsíce používání. Nabíjení je rychlé – za minutu je možné dobít energii na 22 hodin provozu.

Ve specifikacích překvapí především sebevědomé prohlášení o životnosti myši. Podle výrobce má vydržet zavírací pant 15 let a odolný má být i prachuvzdorný silikonový povrch. Až delší používání ukáže, zda se povrch nebude drolit tak jako u dalších myší Logitechu, především kancelářské řady MX Master.

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Myš Mobi Fold se prodává za 1 990 Kč ve třech barevných variantách – černé (grafitové), bílé a světle fialové (šeříkové). Pokud myš zakoupíte na oficiálním webu, dostanete zdarma i líbivé transportní pouzdro Mobi Pouch.

Zdroj: TZ Logitech

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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