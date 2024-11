Má se Google začít bát? ChatGPT spouští vlastní vyhledávač a má ambice ovládnout internet

O plánech OpenAI spustit vlastní internetový vyhledávač jsme informovali už dříve. Nyní po několikaměsíční odmlce se to skutečně děje. ChatGPT ve čtvrtečních hodinách obohatilo nové tlačítko signalizující přítomnost skutečného internetového vyhledávače.

Služba ChatGPT Search je navržená a přímo integrovaná do chatbota a dokáže prohledávat web na základě toho vašich otázek, případně je možné vyhledávání manuálně vyvolat kliknutím na ikonu vyhledávání. Do budoucna chce jít společnost ještě dál a vyhledávání propojit se svým Advanced Voice Mode, což by uživatelům umožnilo plynule vyhledávat na internetu hlasovou komunikací s chatbotem.

Zatím pouze pro předplatitele, později zdarma všem

Nová funkce vyhledávání je aktuálně dostupná pouze uživatelům s aktivním předplatným Plus a Team na počítačích a mobilních aplikacích. V horizontu několika následujících týdnů se chytrý vyhledávač rozšíří i na uživatele Enterprise a Education, pro „neplatiče“ bude vyhledávání dostupné v rámci následujících měsíců.





Jak to celé funguje? Jednoduše a přímo z adresního řádku

Jak bylo řečeno výše, vyhledávání můžete zapnout buď manuálně, případně nechat ChatGPT automaticky vyhodnotit váš dotaz a vyhledat na internetu. A zeptat se jej můžete opravdu na cokoliv, od aktuálního počasí, stav akcií, koncerty ve vašem okolí až po aktuální zprávy, nebo zajímavé události ve vašem okolí.

Vyhledávač vám poté vždy odpověď sesumíruje ve stručné a zároveň dostatečně pochopitelné formě a v postranním panelu zobrazí všechny zdroje, ze kterých čerpal. To proto, aby v případě jakýchkoliv nejasností nebo podezření na blouznění umělé inteligence bylo rychle možné dostat se přímo ke zdroji a ověřit si faktičnost.

Příklad vyhledávání v ChatGPT Search Autor: Cnews

O tom, že to OpenAI s chytrým vyhledávačem opravdu myslí vážně, hovoří i nově vydaný doplněk pro prohlížeč Chrome, který umožní vyhledávat přímo z adresního řádku. Tímto způsobem je možné plně nahradit klasický vyhledávač Google. Ten sice nabízí něco podobného se svým AI Overviews, jeho stálá absence na Evropské půdě jen nahrává OpenAI do karet.

Mají se žurnalisté začít bát?

Vyhledávání pomocí umělé inteligence ostatně není žádnou novinkou. S podobným projektem už dříve přišla například Perplexity, jak se ale později ukázalo, vývojáři ignorovali předplatitelské modely webů, ze kterých de facto kradli informace a obírali je tak o potenciální příjmy a návštěvnost.

Tomuto scénáři se chce OpenAI vyhnout a přiznává, že při vývoji spolupracovali se známými zpravodajskými weby (Vox Media, Associated Press, Axel Springer, Reuters Time a další), pečlivě naslouchali zpětné vazbě a jejich vyhledávač přizpůsobili tak, aby uživatelům pomohl pracovat s informacemi novým způsobem a vlastníkům obsahu přinesl nový způsob, jak oslovit širší publikum.

„Jak umělá inteligence přetváří mediální prostředí, partnerství Axela Springera s OpenAI otevírá obrovské příležitosti pro inovativní pokroky. Společně vytváříme nové obchodní modely, které zajišťují, že žurnalistika zůstane důvěryhodná a zisková.“ řekla Mathias Sanchez, viceprezidentka pro globální strategii Axel Springer SE.

Zdroj:

OpenAI