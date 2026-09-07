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Byznys

Majitel PLANEA kupuje velkou českou servisní firmu. Zákazníci získají lepší dopravu i servis spotřebičů

Dominik Dobrozenský
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Kamenný obchod PLANEO v Říčanech u Prahy Autor: PLANEO (Firmy.cz)
Kamenný obchod PLANEO v Říčanech u Prahy
Díky akvizici FAST ČR a NTSUP dostane PLANEO v Česku a na Slovensku dostupnější instalace spotřebičů, dopravu i jejich následný servis.
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Česká společnost FAST ČR provozující obchody a e-shop PLAENO kupuje českou servisní firmu NTSUP. Akvizicí chce získat vlastní zázemí pro dopravu, instalaci a následný servis elektroniky a domácích spotřebičů v Česku a na Slovensku. Obě společnosti přitom spolu spolupracovaly už dříve. 

Planeo získá přes 400 servisních míst

NTSUP je česká společnost zaměřená na servis elektroniky a domácích spotřebičů. Podle svého webu provozuje v Česku a na Slovensku síť zhruba 400 sběrných míst a opravuje například televizory, notebooky, telefony, kávovary, robotické vysavače nebo další domácí spotřebiče.

Firma působí na trhu od roku 2005 a vedle sítě smluvních míst má také vlastní servisní a logistické centrum na Vysočině a flotilu speciálně upravených vozidel. FAST chce tuto infrastrukturu využít pro zákazníky Planea, kteří si tak mají moci společně s nákupem spotřebiče objednat také jeho odborné doručení, instalaci nebo následný servis.

„Se skupinou FAST a její sítí obchodů PLANEO spolupracujeme dlouhodobě a v posledních letech se zařadila mezi naše nejvýznamnější partnery. Rostoucí poptávka po instalacích a dalších servisních službách potvrzuje, že zákazníci stále více očekávají komplexní řešení spojené s nákupem spotřebiče. Naše spojení proto vnímáme jako přirozený krok, který nám umožní služby ještě lépe integrovat, dále rozvíjet a společně vytvářet nové příležitosti pro růst,“ říká jednatel společnosti NTSUP Martin Junek.

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PLANEO provozuje v Česku a na Slovensku téměř 200 kamenných prodejen. V Česku jich je okolo 124. Cenu akvizice ani další finanční podmínky transakce žádná ze společností v tiskové zprávě neuvedly.

zdroj: TZ

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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