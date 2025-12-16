Cnews.cz  »  Internet  »  Malé zásilky z Číny podraží. EU od příštího roku zavede paušální 3 eurové clo na všechno

Internet

Malé zásilky z Číny podraží. EU od příštího roku zavede paušální 3 eurové clo na všechno

Dominik Dobrozenský
Dnes
Extra paušální clo na zásilky do 150 € Autor: OMfotovideocontent / Shutterstock
Extra paušální clo na zásilky do 150 €
Od poloviny příštího roku začne platit extra 3 eurové clo na malé zásilky dovážené z Číny. Rada Evropské unie jej vnímá pouze jako dočasné řešení aktuálního alarmujícího problému.

Rada Evropské unie se koncem minulého týdne dohodla na zavedení nového celního opatření, které se bude týkat zásilek dovážených především z Číny. Od 1. července 2026 tak začne platit paušální clo ve výši 3 euro na veškeré zboží dovezené do Evropské unie, jehož hodnota nepřesáhne 150 eur.

Dočasné řešení naléhavého problému

Toto opatření představuje dočasné řešení dlouhodobého problému, kdy zboží z asijských online tržišť (jako například Aliexpress, Temu a další) vstupuje na evropský trh bez celního zatížení. To podle EU vytváří nerovné podmínky vůči evropským prodejcům, podporuje podvody a často je spojeno s nedostatečnou kontrolou bezpečnosti či původu výrobků.

„Od 1. července 2026 bude zboží vstupující do EU v malých zásilkách v deklarované hodnotě nižší než 150 eur podléhat paušálnímu clu ve výši 3 eur. Tato sazba se bude vztahovat na veškeré zboží vstupující do EU, jehož prodejci ze zemí mimo EU jsou pro účely daně z přidané hodnoty registrováni v jednom správním místě EU pro dovoz (IOSS). Takové zboží představuje 93 % všech toků elektronického obchodu do EU.“ stojí v prohlášení Rady Evropské unie.

Extra paušální clo zůstane podle Rady v platnosti do doby, než se podaří nalézt dlouhodobější a promyšlenější řešení. Současné řešení se zároveň liší od toho, který je projednáván v souvislosti s plánovanou celní reformou.

zdroj: Rada EU (1, 2)

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

