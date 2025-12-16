Malé zásilky z Číny podraží. EU od příštího roku zavede paušální 3 eurové clo na všechno

Rada Evropské unie se koncem minulého týdne dohodla na zavedení nového celního opatření, které se bude týkat zásilek dovážených především z Číny. Od 1. července 2026 tak začne platit paušální clo ve výši 3 euro na veškeré zboží dovezené do Evropské unie, jehož hodnota nepřesáhne 150 eur.
Dočasné řešení naléhavého problému
Toto opatření představuje dočasné řešení dlouhodobého problému, kdy zboží z asijských online tržišť (jako například Aliexpress, Temu a další) vstupuje na evropský trh bez celního zatížení. To podle EU vytváří nerovné podmínky vůči evropským prodejcům, podporuje podvody a často je spojeno s nedostatečnou kontrolou bezpečnosti či původu výrobků.
„Od 1. července 2026 bude zboží vstupující do EU v malých zásilkách v deklarované hodnotě nižší než 150 eur podléhat paušálnímu clu ve výši 3 eur. Tato sazba se bude vztahovat na veškeré zboží vstupující do EU, jehož prodejci ze zemí mimo EU jsou pro účely daně z přidané hodnoty registrováni v jednom správním místě EU pro dovoz (IOSS). Takové zboží představuje 93 % všech toků elektronického obchodu do EU.“ stojí v prohlášení Rady Evropské unie.
Extra paušální clo zůstane podle Rady v platnosti do doby, než se podaří nalézt dlouhodobější a promyšlenější řešení. Současné řešení se zároveň liší od toho, který je projednáván v souvislosti s plánovanou celní reformou.