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Máte doma staré SSD nebo HDD? Alza je jedním kabelem promění v externí USB disk

Dominik Dobrozenský
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Adaptéry AlzaPower pro interní M.2 a 2,5" disky Autor: Alza (koláž a úprava Cnews)
Adaptéry AlzaPower pro interní M.2 a 2,5" disky
Alza přichází s novými adaptéry, které z něj udělají externí úložiště během pár sekund.
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Segment produktů AlzaPower se neustále rozšiřuje. Nově do něj přibyly praktické adaptéry, s jejichž pomocí připojíte interní pevné disky nebo SSD k počítači či notebooku čistě jen přes USB. Přijdou vhod především těm, kterým doma leží starší disky a hledají snadný způsob, jak z nich dostat data nebo je znovu využít.

Čtyři redukce pro M.2 a 2,5" disky

V nabídce Alzy jsou celkem čtyři různé modely lišící se podle typu připojení. Levnější s cenou okolo 300 korun slouží k připojení 2,5" SSD a HDD skrze SATA rozhraní, dražší s cenou okolo 600 korun pak disponují slotem M.2 pro SATA a NVMe disky.

Pro připojení 2,5" disků je na výběr:

  • AlzaPower USB-A 3.2 Gen 1 to SATA 3.0

  • AlzaPower USB-C 3.2 Gen 1 to SATA 3.0

Pro připojení M.2 disků je na výběr:

  • AlzaPower USB-A 3.2 Gen 2 do M.2 NVMe & SATA

  • AlzaPower USB-C 3.2 Gen 2 to M.2 NVMe & SATA

Všechny redukce mají délku přívodního kabelu 20 cm a kompatibilitu napříč Windows, macOS a Linuxem.

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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