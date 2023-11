MediaTek uvádí procesor pro telefony s osmi velkými jádry: Dimensity 9300 má 4× Cortex-X4

Qualcomm příští rok přinese na trh notebooky s výkonnými ARM procesory Snapdragon X Elite založenými na jádru Oryon původně od firmy Nuvia založené inženýry z Applu. Hodně zajímavý ARM procesor ale chystá také MediaTek. Jeho Dimensity 9300 používá architekturu licencovanou od ARMu, ale jako jeden z mála mobilních procesorů dostal čistě samá velká jádra. A není to přitom SoC pro notebooky, ale pro telefony.

MediaTek oznámil procesor Dimensity 9300, který by měl být zatím nejvýkonnějším CPU této firmy. Jde o big.LITTLE SoC, který má celkem osm jader ve dvou klastrech po čtyřech. V tom prvním jsou čtyři jádra architektury Cortex-X4, která je co do IPC a výkonu na jedno jádro tím nejrychlejším, co se nyní dá od ARMu licencovat. Frekvence těchto jader boostuje až na 3,25 GHz.

Druhý klastr bude tvořen čtyřmi jádry Cortex-A720 s taktem až 2,0 GHz, která tradičně ještě patří do kategorie velkých, i když by se asi dalo mluvit i o středních. Tato jádra mají výrazně nižší IPC a někdy i nižší frekvence. Jejich cílem v mobilech bývá dosáhnout co nejlepšího mnohovláknového výkonu, protože jsou vyladěná na optimální poměr výkonu, spotřeby a plochy na čipu, zatímco Cortexy-X jsou vychýlené ve prospěch absolutního jednovláknového výkonu. Čip Dimensity 9300 pak už nemá žádná malá jádra Cortex-A520. Možná proto je maximální takt jader A720 nižší než obvykle.

Celkově má mít CPU 18 MB L3 cache a navíc také systémovou cache (SLC). Jako paměti budou použité LPDDR5T (speciální varianta paměti LPDDR5X od Hynixu) s rychlostí až 9600 MHz či 9,6 Gb/s efektivně. Pro úložiště pak podporuje rychlosti UFS 4.0.





Procesor je vyráběný 4nm procesem TSMC. Jako grafické jádro používá architekturu ARM Immortalis-G720 s 12 jádry. Ta již má podporu hardwarové akcelerace ray tracingu, MediaTek uvádí, že ve hrách může počítat globální iluminaci „na úrovni herních konzolí“. Případné použití v noteboocích s Windows by bylo komplikované kvůli ovladačům, ale tento procesor patrně půjde hlavně nebo výhradně do mobilů s Androidem. GPU má podporovat až čtyři výstupy a je možné provozovat 4K displej až při 120 Hz a 1440p displej při 180Hz obnovovací frekvenci.

Podle MediaTeku má procesor obnášet 40% nárůst mnohovláknového výkonu proti předchozí generaci (asi MediaTek Dimensity 9200 s jedním jádrem Cortex-X3 na taktu 3,05 GHz, třemi Cortex-A715 na 2,85 GHz a čtyřmi jádry A510 na 1,8 GHz). Jednovláknový výkon má jít nahoru až o 15 %, což bude tedy spíše běžné mezigenerační zlepšení, ale to je dáno použitím jader od ARMu. GPU má být výkonnější až o 46 %.

Procesor má samozřejmě také jednotku pro akceleraci AI (MediaTek APU 790). Tento akcelerátor má mít celkově 2× vyšší výpočetní výkon v FP a INT datových typech, ale v úlohách generativní AI na bázi neuronových sítí typu transformer má být výkon až 8× proti předchozí generaci. Konkrétní hodnoty TOPS jsme ale uvedené nenašli, nicméně akcelerace má zvládat AI typu Large Language Model s až 33 miliardami parametrů. Podporovat má i Stable Difussion nebo Meta Llama 2.

5G MediaTek Dimensity 9300 – prospekt Autor: MediaTek

MediaTek bude nabízet také vlastní konektivitu 5G modemu (R16) a WiFi 7 s teoretickou rychlostí až 6,5 Gb/s a Bluetoothem. Mobilní 5G data mohou s pomocí R16 mít teoretickou rychlost až Gb/s při použití sub-6GHz pásma. Čip má podporovat fotoaparáty s až 320megapixelovým senzorem.

Samá velká jádra v telefonu?

MediaTek nemá možnost použít vlastní rychlejší jádro jako Apple nebo nyní Qualcomm s „Nuvia“ architekturou Oryon, jeho procesor bude tedy místo toho čímsi jako demonstrací toho, kam dospěl výkon licenčních jader Cortex linie X. Při prvním pohledu jsme měli za to, že jde o procesor určený pro notebooky nebo Chromebooky, konfigurace tohoto typu v telefonu je něco v podstatě úplně nového.

Bude zajímavé vidět, zda níže taktovaná jádra prostředního typu s out-of-order architekturou Cortex-A720 dokáží být tak úsporná v nečinnosti a při běžném užívání jako in-order malá jádra Corte-A520, jejichž používání v telefonech je zdůvodňováno právě těmito ohledy. Pokud Dimensity 9300 dopadne ve výdrži na baterie dobře, možná se dokonce ukáže, že tato malá jádra mobily prakticky nepotřebují.

Pokud by se stránku energetické efektivity a výdrže podařilo vyřešit, pak by toto byl dosud asi nejvýkonnějších procesor pro telefony s Androidem, byť se bude muset při běhu na baterii samozřejmě hodně krotit.

Zdroje: TechPowerUp, MediaTek