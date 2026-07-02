Měly velmi pěkné ceny, ale dlouho to nevydrželo. Intel zdražil nové „Plusové“ procesory Arrow Lake

Refreshové modely procesorů Intel Core Ultra 200 „Plus“, které letos Intel vydal pro desktopové desky se socketem LGA 1851, byly jednou z vzácných výjimek z toho, že dnes počítačový hardware pořád zdražuje. Intel je vydal za až nečekaně nízké ceny – relativně k tomu, kolik jader tato CPU poskytují. Bohužel to však nevydrželo dlouho a už i tyto procesory zdražují. Nárůst ceny je to přitom přímo oficiální, potvrzený v ceníku firmy.
Překvapivě nízké ceny nevydržely
Intel v březnu vydal 24jádrový procesor Core Ultra 7 270K Plus, který má konfiguraci předchozích nejdražších procesorů Core Ultra 9 285K a často i lepší výkon, za částku 299 $. Levnější model Core Ultra 5 250K Plus s 18 jádry (6 P-Core, 12 E-Core) pak šel do prodeje za 199 $.
Jejich doporučené koncové ceny teď však Intel zvýšil o 15–16 %, a to přímo v oficiálním ceníku, nové vyšší ceny jsou vidět na webu firmy. Dražší/výkonnější model 270K Plus teď bude za 349,99 $ (u nás v přepočtu a s DPH momentálně 8950 Kč, respektive 376 €). Levnější model 250K Plus zdražil na 229,99 $ (u nás v přepočtu a s DPH momentálně 5900 Kč, respektive 247 €).
V posledních dnech tyto procesory o něco zdražovaly i v našich obchodech, ale mohlo by asi jít o vliv poněkud oslabující české koruny. Tudíž je možné, že naši prodejci ještě toto aktuální zdražení nereflektují a tyto procesory teprve půjdou nahoru (možná v nejbližších dnech). Rozdíly v ceně čistě dle změny v ceníku by měly být asi 1300 Kč / 54 € pro 270K Plus a 750 Kč/32 € pro 250K Plus.
Zdražení se nicméně nemusí projevit v plné výši. Vývoj cen v obchodech je totiž dán i tržními mechanismy, takže poptávka a konkurence mohou vést k tomu, že třeba časem ceny klesnou zase trošku níž, než jsou tyto Intelem doporučené částky (to, že v obchodech jsou procesory neoficiálně zlevněné proti oficiálně doporučeným koncovým cenám je velmi časté u AMD).
Je možné, že výhodné ceny měly za cíl pokud možno zastavit ztrátu tržního podílu Intelu v retailovém segmentu, který do značné míry ovládlo AMD. Ovšem prodeje komponent pro stavbu počítačů v tomto segmentu výrazně umrtvilo masivní zdražení pamětí, jehož jsme svědky za posledního tři čtvrtě roku. Je možné, že podle rozborů Intelu původní ceny už nepomáhají k takovým prodejům, jak by měly, protože většina zájemců stavbu počítače vzdala. „Sleva“ proto nemá účinek, takže z pohledu Intelu je lepší o něco zdražit, aby z menšího počtu prodaných kusů měl o trošku lepší marži.
Zdroje: techPowerUp, Intel (1, 2)