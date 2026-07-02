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Měly velmi pěkné ceny, ale dlouho to nevydrželo. Intel zdražil nové „Plusové“ procesory Arrow Lake

Jan Olšan
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Procesory Intel Core Ultra 200S pro desktop (Arrow Lake) Autor: Intel
Procesory Intel Core Ultra 200S pro desktop (Arrow Lake)
Core Ultra 7 270K Plus a Core Ultra 5 250K Plus při vydání překvapily velmi dobrým poměrem cena/výkon. Teď už tak dobrý nebude, Intel původní ceny zvednul.
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Refreshové modely procesorů Intel Core Ultra 200 „Plus“, které letos Intel vydal pro desktopové desky se socketem LGA 1851, byly jednou z vzácných výjimek z toho, že dnes počítačový hardware pořád zdražuje. Intel je vydal za až nečekaně nízké ceny – relativně k tomu, kolik jader tato CPU poskytují. Bohužel to však nevydrželo dlouho a už i tyto procesory zdražují. Nárůst ceny je to přitom přímo oficiální, potvrzený v ceníku firmy.

Překvapivě nízké ceny nevydržely

Intel v březnu vydal 24jádrový procesor Core Ultra 7 270K Plus, který má konfiguraci předchozích nejdražších procesorů Core Ultra 9 285K a často i lepší výkon, za částku 299 $. Levnější model Core Ultra 5 250K Plus s 18 jádry (6 P-Core, 12 E-Core) pak šel do prodeje za 199 $.

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Jejich doporučené koncové ceny teď však Intel zvýšil o 15–16 %, a to přímo v oficiálním ceníku, nové vyšší ceny jsou vidět na webu firmy. Dražší/výkonnější model 270K Plus teď bude za 349,99 $ (u nás v přepočtu a s DPH momentálně 8950 Kč, respektive 376 €). Levnější model 250K Plus zdražil na 229,99 $ (u nás v přepočtu a s DPH momentálně 5900 Kč, respektive 247 €).

Procesory Intel Core Ultra 200 Plus, Arrow Lake Refresh

Procesory Intel Core Ultra 200 Plus, Arrow Lake Refresh

Autor: Intel

V posledních dnech tyto procesory o něco zdražovaly i v našich obchodech, ale mohlo by asi jít o vliv poněkud oslabující české koruny. Tudíž je možné, že naši prodejci ještě toto aktuální zdražení nereflektují a tyto procesory teprve půjdou nahoru (možná v nejbližších dnech). Rozdíly v ceně čistě dle změny v ceníku by měly být asi 1300 Kč / 54 € pro 270K Plus a 750 Kč/32 € pro 250K Plus.

Zdražení se nicméně nemusí projevit v plné výši. Vývoj cen v obchodech je totiž dán i tržními mechanismy, takže poptávka a konkurence mohou vést k tomu, že třeba časem ceny klesnou zase trošku níž, než jsou tyto Intelem doporučené částky (to, že v obchodech jsou procesory neoficiálně zlevněné proti oficiálně doporučeným koncovým cenám je velmi časté u AMD).

Cyber26

Je možné, že výhodné ceny měly za cíl pokud možno zastavit ztrátu tržního podílu Intelu v retailovém segmentu, který do značné míry ovládlo AMD. Ovšem prodeje komponent pro stavbu počítačů v tomto segmentu výrazně umrtvilo masivní zdražení pamětí, jehož jsme svědky za posledního tři čtvrtě roku. Je možné, že podle rozborů Intelu původní ceny už nepomáhají k takovým prodejům, jak by měly, protože většina zájemců stavbu počítače vzdala. „Sleva“ proto nemá účinek, takže z pohledu Intelu je lepší o něco zdražit, aby z menšího počtu prodaných kusů měl o trošku lepší marži.

Zdroje: techPowerUp, Intel (12)

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Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

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