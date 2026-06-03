Původní účet Baracka Obamy, oficiální profil Sephory nebo John Bentivegna z United States Space Force – ti všichni přišli o svůj účet na Instagramu: Útočníci přitom nemuseli krást hesla nebo podnikat složité sociální inženýrství. Stačilo si napsat o reset hesla chatbotovi v rámci Meta AI Support Assistantu.
Automatizovaná podpora
Útočník jako první použil VPN tak, aby se pro podporu Mety tvářil jako konkrétní uživatel – virtuálně si změnil lokalitu. Poté otevřel konverzaci s Meta AI Support Assistantem a vydával se za vlastníka účtu, ke kterému chtěl získat přístup.
Klíčovým krokem byla žádost o přidání nové e-mailové adresy. Chatbot místo běžného ověření identity poslal potvrzovací kód na novou adresu ovládanou útočníkem. Po zadání kódu systém přijal novou adresu jako důvěryhodnou a nabídl obnovu hesla.
Tím útočník získal možnost nastavit nové heslo bez přístupu k původnímu e-mailu oběti. V některých popsaných případech dokonce nepomohlo ani dvoufázové ověřování.
Zacyklená AI
Meta v březnu nasadila AI podporu pro řešení potíží s účty, jenže systém určený k obnově přístupu se stal cestou k jeho převzetí. Uživatelé si zároveň stěžovali, že po ztrátě účtu opět naráželi na automatizovanou AI podporu bez možnosti svůj případ předat případ člověku.
Mluvčí Mety Andy Stone uvedl, že problém je vyřešen a firma zabezpečuje dotčené účty. Společnost zatím nezveřejnila úplný technický rozbor ani počet účtů, kterých se tento incident týká. V každém případě jde o obrovský průšvih, ze kterého by se měla poučit nejen Meta, ale jakákoliv jiná internetová platforma, která provozuje podpůrné chatboty s přístupem k databázi uživatelů.
Zdroj: BleepingComputer