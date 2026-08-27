Meta u soudu unikla likvidační pokutě 200 miliard dolarů. Zaplatí zlomek, ale Facebook a Instagram už nebudou jako dřív

Minulý týden jsme psali o velkém soudním sporu mezi Metou a 30 americkými státy, který měl patřit k největším právním bitvám v historii společnosti. A nyní je po týdnu hotovo. Meta uzavřela s desitkami amerických států dohodu, které ji žalovaly za vytváření závislosti dětí a dospívajících na Facebooku a Instagramu.
A jaký je výsledek? Meta místo původně hrozících 200 miliard dolarů zaplatí jen asi 18 miliard a výrazně upraví fungování svých sociálních sítí. Společnost přitom i nadále odmítá, že by se v minulosti dopustila jakéhokoliv pochybení.
Méně času na sítích, více omezení pro teenagery
Součástí soudní dohody jsou nová pravidla pro mladistvé uživatele. Facebook a Instagram budou muset zavést denní limity, omezit používání aplikací v noci a vypnout některá upozornění během školního vyučování. Přibýt mají také přísnější nástroje pro ověřování věku a rodičovská kontrola.
„Dnes jsme dosáhli dohody se společností Meta, která učiní sociální média méně nebezpečnými pro naše děti a bude mít obrovský dopad na děti a jejich rodiny. Meta souhlasila s provedením rozsáhlých transformací, které sníží riziko poškození ze svých platforem – a udělá to během několika měsíců.“ uvedl ve svém prohlášení generální prokurátor Kalifornie Rob Bonta.
Meta nebude dohodnutou částku vyplácet najednou. Zhruba 12,7 miliardy dolarů se během 10 let rozdělí mezi 29 žalujících států na projekty zaměřené na bezpečnost dětí a mládeže na internetu. Zbylá částka je vázána podmínkou, že podobná opatření přijmou také konkurenční platformy, jako jsou TikTok, YouTube nebo Snapchat. Dohoda tak může v konečném důsledku vytvořit tlak na celý sektor sociálních sítí, nikoliv pouze aplikace Mety.
„Protože teenageři plynule procházejí desítkami aplikací, potřebujeme řešení pro celé odvětví. Vyzýváme proto naše kolegy z oboru, TikTok, Snap a YouTube, aby tento nový rámec okamžitě zavedli. Jako rodič jsem hrdý jak na práci, kterou Meta odvedla na ochranu dětí v minulosti, tak na tuto novou průlomovou dohodu. Její úspěch však závisí na tom, zda všechny ostatní platformy sociálních médií budou následovat příklad Mety.“ řekl k tématu ředitel právního oddělení Mety C. J. Mahoney.
zdroj: The Guardian