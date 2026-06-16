Microsoft Flight Simulator má novou konkurenci.. od Googlu? Spustíte ji v Google Earth, zdarma a přímo v prohlížeči

Prohlédnout si téměř jakýkoliv kout naší zeměkoule v detailním rozlišení a pěkně z pohodlí domova není žádnou novinkou. Google ale nyní do Google Earth přidává ještě zajímavější možnost. Experimentální letecký simulátor, díky kterému se můžete zdarma proletět nad jakoukoliv částí světa přímo z webového prohlížeče. Bez instalace a nutnosti cokoliv stahovat.
Nejedná se samozřejmě o plného konkurenta pro násobně propracovanější hry typu Microsoft Flight Simulator nebo X-Plane, nýbrž o velmi základní zábavnou utilitu pro zábavné objevování plateny z ptačí perspektivy. Google dokonce sám uvádí, že letecký simulátor Google Earth je „navržen spíše pro příležitostné prozkoumávání než pro vysoce věrný aerodynamický trénink.“
Jak letecký simulátor v Google Earth zapnout?
Výhodou nové funkce je, že je přímo v prohlížeči a zadarmo. Abyste si ji vyzkoušeli, stačí:
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jít přímo na web Google Earth,
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kliknout na tlačítko Prozkoumat Earth v pravém horním rohu,
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v horní liště rozkliknout Nástroje a následně vybrat Simulátor letu.
Ovládání je možné buď myší, dotykem na zařízeních s dotykovou obrazovkou nebo šipkami. V kombinaci se šipkami můžete používat i klávesy Page Up a Page Down pro změnu rychlosti letu. Při letu se dynamicky načítají 3D budovy a satelitní snímky ve vysokém rozlišení, takže výsledný zážitek závisí hlavně na rychlosti vašeho internetového připojení.
zdroj: Google