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Microsoft Flight Simulator má novou konkurenci.. od Googlu? Spustíte ji v Google Earth, zdarma a přímo v prohlížeči

Dominik Dobrozenský
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Nový letecký režim v Google Earth Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)
Nový letecký režim v Google Earth
Google Earth přidal skrytou funkci, která promění váš prohlížeč v jednoduchý letecký simulátor a umožní vám zdarma proletět se nad libovolným místem na světě.
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Prohlédnout si téměř jakýkoliv kout naší zeměkoule v detailním rozlišení a pěkně z pohodlí domova není žádnou novinkou. Google ale nyní do Google Earth přidává ještě zajímavější možnost. Experimentální letecký simulátor, díky kterému se můžete zdarma proletět nad jakoukoliv částí světa přímo z webového prohlížeče. Bez instalace a nutnosti cokoliv stahovat.

Nejedná se samozřejmě o plného konkurenta pro násobně propracovanější hry typu Microsoft Flight Simulator nebo X-Plane, nýbrž o velmi základní zábavnou utilitu pro zábavné objevování plateny z ptačí perspektivy. Google dokonce sám uvádí, že letecký simulátor Google Earth je „navržen spíše pro příležitostné prozkoumávání než pro vysoce věrný aerodynamický trénink.“

Jak letecký simulátor v Google Earth zapnout?

Výhodou nové funkce je, že je přímo v prohlížeči a zadarmo. Abyste si ji vyzkoušeli, stačí:

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  • jít přímo na web Google Earth,

  • kliknout na tlačítko Prozkoumat Earth v pravém horním rohu,

  • v horní liště rozkliknout Nástroje a následně vybrat Simulátor letu.

Ovládání je možné buď myší, dotykem na zařízeních s dotykovou obrazovkou nebo šipkami. V kombinaci se šipkami můžete používat i klávesy Page Up a Page Down pro změnu rychlosti letu. Při letu se dynamicky načítají 3D budovy a satelitní snímky ve vysokém rozlišení, takže výsledný zážitek závisí hlavně na rychlosti vašeho internetového připojení.

zdroj: Google

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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