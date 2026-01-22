Cnews.cz  »  Hry  »  Microsoft konečně nabídne cloudové streamování her zdarma. Bude konkurovat Geforce Now

Hry

Microsoft konečně nabídne cloudové streamování her zdarma. Bude konkurovat Geforce Now

Matěj Vlk
Dnes
XBox CLoud Gaming Handheld Autor: Microsoft
Streamování her umožní hraní i na telefonu či tabletu.
Xbox Cloud Gaming bude dostupný i bez placení v rámci tarifu zobrazující reklamy. Stejně jako u Nvidie ale bude potřeba vlastnit streamované hry.

Vzrůstající ceny herního hardwaru, kdy se po extrémních zdraženích pamětí a úložišť přidávají i grafické karty, hrají do karet cloudovému hraní. Geforce Now od Nvidie nebo Xbox Cloud Gaming od Microsoftu mohou ze současné situace těžit a navýšit počty pravidelných uživatelů svých streamovacích platforem. A zatímco Nvidia nabízí hodinové herní relace zdarma, Microsoft stále vyžaduje alespoň základní předplatné v rámci programu Game Pass. To se má brzy změnit.

S reklamami, ale zdarma

Geforce Now se od Xbox Cloud Gaming liší především v nutnosti vlastnit kopii spouštěné hry. Microsoft po zaplacení předplatného zpřístupňuje velkou knihovnu her, kterou si lze tímto způsobem pronajmout a instalovat buď lokálně, nebo je spouštět z cloudu na několika typech zařízení včetně tabletů nebo chytrých televizorů.

XBox CLoud Gaming

Načítací obrazovka láká na hraní s reklamami.

Autor: Windows Central

V poslední době ale začali uživatelé Xbox Cloud Gaming upozorňovat na informaci, kterou nově zobrazuje načítací obrazovka. Ta láká na bezplatné cloudové hraní s reklamami, čímž by Microsoft funkčně dotáhl Nvidii. I v případě Geforce Now je bezplatné hraní vykoupeno zobrazováním reklam.

Zásadní otázkou tak byla především dostupnost her v Xbox Cloud Gaming – jejich zpřístupnění bez placení se zdálo málo pravděpodobné. S odpovědí přispěchal web Windows Central, který získal podrobnosti přímo od Microsoftu – bez placení budou uživatelům zpřístupněny pouze hry, které si předtím zakoupí v rámci platformy Xbox – ať už na konzoli nebo na počítači s Windows.

Obdobně jako u Nvidie se má jednat o hodinové relace, u nichž zatím ale není jasná četnost a způsob zobrazování reklam. Pro Microsoft jde nejen o příležitost pro zvýšení zájmu o službu, ale také o využívání vlastní infrastruktury Azure. Mimo špičku může nabízet tuto bezplatnou možnost hraní a vydělat alespoň na zobrazení reklam.

Zdroj: Windows Central

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

