Microsoft konečně nabídne cloudové streamování her zdarma. Bude konkurovat Geforce Now

Vzrůstající ceny herního hardwaru, kdy se po extrémních zdraženích pamětí a úložišť přidávají i grafické karty, hrají do karet cloudovému hraní. Geforce Now od Nvidie nebo Xbox Cloud Gaming od Microsoftu mohou ze současné situace těžit a navýšit počty pravidelných uživatelů svých streamovacích platforem. A zatímco Nvidia nabízí hodinové herní relace zdarma, Microsoft stále vyžaduje alespoň základní předplatné v rámci programu Game Pass. To se má brzy změnit.
S reklamami, ale zdarma
Geforce Now se od Xbox Cloud Gaming liší především v nutnosti vlastnit kopii spouštěné hry. Microsoft po zaplacení předplatného zpřístupňuje velkou knihovnu her, kterou si lze tímto způsobem pronajmout a instalovat buď lokálně, nebo je spouštět z cloudu na několika typech zařízení včetně tabletů nebo chytrých televizorů.
V poslední době ale začali uživatelé Xbox Cloud Gaming upozorňovat na informaci, kterou nově zobrazuje načítací obrazovka. Ta láká na bezplatné cloudové hraní s reklamami, čímž by Microsoft funkčně dotáhl Nvidii. I v případě Geforce Now je bezplatné hraní vykoupeno zobrazováním reklam.
Zásadní otázkou tak byla především dostupnost her v Xbox Cloud Gaming – jejich zpřístupnění bez placení se zdálo málo pravděpodobné. S odpovědí přispěchal web Windows Central, který získal podrobnosti přímo od Microsoftu – bez placení budou uživatelům zpřístupněny pouze hry, které si předtím zakoupí v rámci platformy Xbox – ať už na konzoli nebo na počítači s Windows.
Obdobně jako u Nvidie se má jednat o hodinové relace, u nichž zatím ale není jasná četnost a způsob zobrazování reklam. Pro Microsoft jde nejen o příležitost pro zvýšení zájmu o službu, ale také o využívání vlastní infrastruktury Azure. Mimo špičku může nabízet tuto bezplatnou možnost hraní a vydělat alespoň na zobrazení reklam.
Zdroj: Windows Central