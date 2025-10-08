Microsoft likviduje další způsob, který umožňoval offline instalaci Windows 11

Instalační proces ve Windows 11 umožňuje několik možností, jak systém nainstalovat i bez připojení k síti a vytvoření online účtu. Microsoft ale během letošního roku zahájil čistku těchto metod, která pokračuje aktuálním buildem 26220.6772 v rámci programu Insider. Ten totiž odstraňuje další způsob, který původně vedl k offline instalaci.
V březnu Microsoft odstranil skript bypassnro.cmd, který umožňoval vytvořit lokální účet, ale přeskočil i některé důležité části instalace. Podle Microsoftu s tím ale uživatel přeskočil i důležité obrazovky instalačního procesu a Windows 11 prý nebyl po instalaci plně nakonfigurovaný. V překladu to znamená, že se uživatel nemusel proklikat otravnými nabídkami na předplatné Microsoft 365, úložiště OneDrive a herní Game Pass.
Odteď s účtem
Po březnovém opatření uživatelé objevili příkaz start ms-cxh:localonly, který v rámci instalačního procesu odstranil požadavek na online konektivitu. To vedlo k možnosti vytvořit lokální účet. V nejnovějším sestavení Windows 11 v rámci kanálu Dev ve Windows Insider ale tato možnost rovněž chybí.
Možností, jak se ve Windows 11 obejít bez online účtů tak průběžně ubývá, nicméně způsoby stále existují. V prvé řadě lze využít nástroj Rufus pro upravenou instalaci, která umožňuje po odpojení od sítě nainstalovat systém s lokálním účtem. Ve Windows 11 Pro stále existuje možnost „Připojit se k doméně později“, která povede ke stejnému výsledku.
Microsoft zároveň s tímto opatřením umožnil v průběhu instalace vlastní pojmenování domovské uživatelské složkyv systému. Doposud se automaticky pojmenovala e-mailem uživatele, což není příliš ergonomické. V rámci testovacího sestavení tak přibyl příkaz SetDefaultUserFolder.cmd, ve finální verzi ale toto nastavení bude součástí instalační obrazovky.