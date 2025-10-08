Cnews.cz  »  Software  »  Microsoft likviduje další způsob, který umožňoval offline instalaci Windows 11

Software

Microsoft likviduje další způsob, který umožňoval offline instalaci Windows 11

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Instalace Windows 11 Autor: aileenchik / Shutterstock
Instalace už nebude umožňovat vytvoření lokálního účtu
Z Windows 11 postupně mizí způsoby, jak nainstalovat systém s lokálním účtem bez registrace. Nové testovací sestavení ruší další příkaz, který obcházel nutnost online konektivity při instalaci.

Instalační proces ve Windows 11 umožňuje několik možností, jak systém nainstalovat i bez připojení k síti a vytvoření online účtu. Microsoft ale během letošního roku zahájil čistku těchto metod, která pokračuje aktuálním buildem 26220.6772 v rámci programu Insider. Ten totiž odstraňuje další způsob, který původně vedl k offline instalaci.

V březnu Microsoft odstranil skript bypassnro.cmd, který umožňoval vytvořit lokální účet, ale přeskočil i některé důležité části instalace. Podle Microsoftu s tím ale uživatel přeskočil i důležité obrazovky instalačního procesu a Windows 11 prý nebyl po instalaci plně nakonfigurovaný. V překladu to znamená, že se uživatel nemusel proklikat otravnými nabídkami na předplatné Microsoft 365, úložiště OneDrive a herní Game Pass.

Odteď s účtem

Po březnovém opatření uživatelé objevili příkaz start ms-cxh:localonly, který v rámci instalačního procesu odstranil požadavek na online konektivitu. To vedlo k možnosti vytvořit lokální účet. V nejnovějším sestavení Windows 11 v rámci kanálu Dev ve Windows Insider ale tato možnost rovněž chybí.

Screenshot oznámení

Changelog nového sestavení, který oznamuje rušení dalšího příkazu pro offline instalaci

Autor: Matěj Vlk

Možností, jak se ve Windows 11 obejít bez online účtů tak průběžně ubývá, nicméně způsoby stále existují. V prvé řadě lze využít nástroj Rufus pro upravenou instalaci, která umožňuje po odpojení od sítě nainstalovat systém s lokálním účtem. Ve Windows 11 Pro stále existuje možnost „Připojit se k doméně později“, která povede ke stejnému výsledku.

linux_sprava_tip

Microsoft zároveň s tímto opatřením umožnil v průběhu instalace vlastní pojmenování domovské uživatelské složkyv systému. Doposud se automaticky pojmenovala e-mailem uživatele, což není příliš ergonomické. V rámci testovacího sestavení tak přibyl příkaz SetDefaultUserFolder.cmd, ve finální verzi ale toto nastavení bude součástí instalační obrazovky.

Fotky ve Windows 11 se budou díky AI automaticky třídit. Prozatím rozpoznají účtenku od občanky Přečtěte si také:

Fotky ve Windows 11 se budou díky AI automaticky třídit. Prozatím rozpoznají účtenku od občanky

Zdroj: MicrosoftThe Verge

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Témata:

Nejnovější

Anketa

Co říkáte na nový energetický systém Duolinga?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Z našich webů

Dále u nás najdete

Jak „workslop“ ničí produktivitu i vztahy na pracovišti

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Chat Control by děti ochránil. Ale za jakou cenu?

Kauza Jimmy Kimmel jako test svobody slova

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

Lázně: Kdo má na pojišťovnu jen procedury a kdo i hotel a jídlo?

Meta bude využívat vaše konverzace s AI k cílení reklam

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Polovině případů rakoviny se dá předejít, říká lékař

Lékaři zdarma vyšetří oči, bez objednávání i rozkapávání

Zvýší se jak zálohy OSVČ, tak paušální daň. Komu se co vyplatí?

Další změna v zaměstnávání zahraničních zaměstnanců

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Udělejte si houbovou smetanovou omáčku a k tomu hrnkový knedlík

České firmy zaostávají i za slovenskými ve využívání AI

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI