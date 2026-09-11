Microsoft opravuje Windows rekordní rychlostí. AI mu pomohla zalepit 723 zranitelností najednou

Microsoft podobně jako další velké firmy každé druhé úterý vydávají velkou várku oprav a bezpečnostních záplat. Ta současná byla rekordní – v zářijovém Patch Tuesday opravil hned 974 bezpečnostních zranitelností, což se v rámci aktualizačního úterý nikdy nestalo. Samotných Windows se týká 723 chyb a Office dalších 111.
Rekordní kritické opravy
Ze zářijových zranitelností má 114 hodnocení Kritické a 2 další chyby už útočníci aktivně zneužívali. Jde o CVE-2026–81963 ve Windows Update Stack a CVE-2026–85880 v komponentě Windows ALPC. Rozsah současné aktualizace výrazně překračuje běžné tempo minulých let i počátku letošního roku.
Microsoft od ledna do září opravil 2 760 zranitelností a výrazné zrychlení tempa oprav ilustrují předchozí roky. Za rok 2025 jich bylo 1 139 a například v roce 2016 jen 492. Zářijové aktualizace řeší také známé problémy mimo samotné bezpečnostní chyby. Opravuje například pády Teams a Outlooku na počítačích s architekturou Arm64.
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Za prudkým růstem počtu odhalených chyb stojí podle expertů obeznámených s bezpečnostní prací Microsoftu také nové modely pro hledání zranitelností. Anthropic letos představil model Mythos a vlastní nástroje zaměřené na kybernetickou bezpečnost poskytlo vybraným partnerům také OpenAI.
Tyto systémy dokážou analyzovat software výrazně rychleji než v případě běžných kyberbezpečnostních postupů bez využití AI. Výsledkem je tedy větší množství nalezených zranitelností a podstatně vyšší objem práce pro vývojáře.
Rychlejší hledání a opravy chyb komplikuje práci (nejen) firemním správcům. Aktualizace musí před nasazením otestovat kvůli kompatibilitě s interním softwarem, což při stovkách oprav za měsíc znamená mnohem náročnější proces při nasazování updatů. Doba mezi vydáním opravy a jejím samotným nasazením je tak pro software nejrizikovějším obdobím.
Zdroj: Microsoft