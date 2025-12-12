Microsoft rozšířil Windows Store o nečekanou položku: stovky motivů změní váš počítač k nepoznání

Microsoft motivy pro Windows nabízí už několik let, po většinu času byly ke stažení na dedikované webové stránce, která ale letos na jaře zmizela. Microsoft je sice umístil do Windows Store, tam ale takřka nešly najít. Nyní je vyčleňuje do vlastní sekce.
Hry, příroda i hardware
Nové rozšíření Windows Store se postupně zpřístupňuje mezi další uživatele; na jednom z redakčních počítačů je sekce Motivy dostupná, na dalším nikoliv. Po rozkliknutí objevíte několik sekcí s přehledně seřazenými motivy, kterých je celkem přes 400. Asi čtyři desítky jsou přitom nové a Microsoft je zveřejnil právě u příležitosti této aktualizace.
Na své si přijdou jak fanoušci abstraktního umění, přírody nebo hardwaru a počítačových her. Svůj motiv nabízejí například World of Warships i Sea of Thieves.
Po stažení motivu je možná jeho rychlá aktivace, stejně tak ale přibyde do systémového nastavení Windows, kde doplní stávající desítky předinstalovaných motivů.
V případě, že toužíte po větší změně vzhledu Windows, pak obchod nabízí i několik povedených aplikací, které vedle plochy mění i design dalších prvků. Mimo jiné je to TranslucentTB, které zprůhlední systémovou lištu Windows a Lively Wallpaper, jenž umí jako pozadí plochy nastavit video nebo GIF.
Zdroj: Microsoft