Microsoft se zřejmě podělí s exkluzivními herními tituly a vydá je pro PlayStation a Nintendo

Pokud jsou aktuální spekulace pravdivé, dostanou hráči PlayStationu a Nintenda Switch příjemné překvapení v podobě her, které byly doposud exkluzivitou konzole Xbox a počítačů. Podle magazínu The Verge totiž Microsoft údajně plánuje přinést tituly jako Hi-Fi Rush, Starfield nebo Sea of Thieves i na konkurenční konzole. Na PlayStation 5 také Microsoft zvažuje i nového Indiana Jonese.

Generální ředitel Microsoftu Gaming Phil Spencer na svém xkovém profilu zveřejnil příspěvek: „Posloucháme a slyšíme vás. Na příští týden jsme naplánovali událost s obchodními aktualizacemi, kde se těšíme, až se s vámi podělíme o další podrobnosti o naší vizi a budoucnost pro Xbox. Zůstaňte naladěni.“

Nezbývá tedy než čekat na oficiální vyjádření Microsoftu, ve kterém se dozvíme více informací.