Microsoft ukázal vlastní AI modely. Minutu řeči zvládnou za sekundu, ale co partnerství s OpenAI?

Divize umělé inteligence Microsoftu oznámila dvojici vlastních AI modelů MAI-1-voice a MAI-1-preview. Zatímco první vygeneruje minutu zvuku za méně než sekundu, druhý slouží jako univerzální nástroj pro zodpovězení každodenních dotazů. A to v rámci Copilota, který až doposud sázel hlavně na GPT modely od OpenAI.
Mít svoji AI je dnes trendy
MAI-1-voice dokáže vytvořit minutu zvuku za méně než sekundu, čímž se podle Microsoftu řadí mezi jeden z nejrychlejších systémů svého druhu. Tento model můžete najít už nyní v Copilot Daily, kde vám jako moderátor přečte nejdůležitější zprávy. Zároveň je k vyzkoušení také skrze Copilot Labs. Zde mu můžete zadat styl mluvení, hlas i to, co má říkat. Češtinou zatím model nevládne.
Druhý model MAI-1-preview Microsoft natrénoval na asi 15 000 grafických procesorech Nvidia H100. Je navržený tak, aby se řídil pokyny uživatele a poskytoval odpovědi na každodenní dotazy. V nadcházejících týdnech jej Microsoft začne využívat v malém množství testovacích dotazů v rámci Copilota pro získání zpětné vazby.
Vzhledem k malému množství pokrývaných dotazů hodlá Microsoft i nadále využívat partnerské modely a nové komunitní open source inovace, nejvíce však modely GPT od partnerské společnosti OpenAI. Kromě toho společnost testuje MAI-1 na benchmarkovací platformě LMArena a zájemcům rovněž poskytne přístup přes API.
zdroj: Microsoft