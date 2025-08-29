Cnews.cz  »  Internet  »  Microsoft ukázal vlastní AI modely. Minutu řeči zvládnou za sekundu, ale co partnerství s OpenAI?

Microsoft ukázal vlastní AI modely. Minutu řeči zvládnou za sekundu, ale co partnerství s OpenAI?

Dominik Dobrozenský
Dnes
Microsoft Copilot Pro Autor: Microsoft
Microsoft Copilot Pro
Dvojice vlastních AI modelů je oficiálně venku – jeden zvládne vygenerovat minutu řeči za méně než sekundu, druhý má odpovídat na každodenní dotazy a brzy zamíří i do Copilota.

Divize umělé inteligence Microsoftu oznámila dvojici vlastních AI modelů MAI-1-voice a MAI-1-preview. Zatímco první vygeneruje minutu zvuku za méně než sekundu, druhý slouží jako univerzální nástroj pro zodpovězení každodenních dotazů. A to v rámci Copilota, který až doposud sázel hlavně na GPT modely od OpenAI.


Mít svoji AI je dnes trendy


MAI-1-voice dokáže vytvořit minutu zvuku za méně než sekundu, čímž se podle Microsoftu řadí mezi jeden z nejrychlejších systémů svého druhu. Tento model můžete najít už nyní v Copilot Daily, kde vám jako moderátor přečte nejdůležitější zprávy. Zároveň je k vyzkoušení také skrze Copilot Labs. Zde mu můžete zadat styl mluvení, hlas i to, co má říkat. Češtinou zatím model nevládne.

Druhý model MAI-1-preview Microsoft natrénoval na asi 15 000 grafických procesorech Nvidia H100. Je navržený tak, aby se řídil pokyny uživatele a poskytoval odpovědi na každodenní dotazy. V nadcházejících týdnech jej Microsoft začne využívat v malém množství testovacích dotazů v rámci Copilota pro získání zpětné vazby.

zabbix_tip

Už i Česko má svoji umělou inteligenci. Je zdarma a stojí za ní brněnský Zoner Přečtěte si také:

Už i Česko má svoji umělou inteligenci. Je zdarma a stojí za ní brněnský Zoner

Vzhledem k malému množství pokrývaných dotazů hodlá Microsoft i nadále využívat partnerské modely a nové komunitní open source inovace, nejvíce však modely GPT od partnerské společnosti OpenAI. Kromě toho společnost testuje MAI-1 na benchmarkovací platformě LMArena a zájemcům rovněž poskytne přístup přes API.

zdroj: Microsoft

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

