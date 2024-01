Microsoft vám vypálí logo Xboxu na topinku. Toustovač (naštěstí bez Windows) jde do prodeje

Microsoft na podzim roku 2022 vypálil všem internetovým vtipálkům rybník a z nevinného vtípku udělal skutečný produkt v podobě chladničky připomínající Xbox Series X. Nyní Microsoft opět připomíná svůj důvtip a dodal na pulty amerických obchodů svůj nový produkt – toustovač připomínající vzhled konzole Xbox Series S.

Přestože obrázky toustovače nejsou tak úplně horkou novinkou, podle magazínu The Verge jej americký Wallmart začal nyní prodávat za cenu necelých 40 dolarů (přibližně 900 Kč). Nejedná se přitom o snahu vydělat peníze vykořisťováním jiného populárního hardwaru.

Třešničkou Xbox toustovače je možnost vypálení loga Xbox na bok pečiva Autor: Walmart

„Xbox toustovač“ dokáže opéci dva krajíce chleba, anglických muffinů nebo vaflí najednou. A aby toho nebylo málo, na bok vám vypálí i logo Xboxu. K dispozici je celkem 6 úrovní pečení, vyjímatelný tác na drobky, LED odpočítávání a tlačítko pro rozmrazování.

Aktuálně je tento produkt dostupný pouze v USA v obchodních řetězcích Walmart, lze ale očekávat, že by se do budoucna mohl dostat i do jiných zemí, podobně jako tomu bylo u chladničky Xbox Mini Fridge.