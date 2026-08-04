Microsoft vydal Surface Pro s 8 GB RAM, aby zjistil, že je to málo. Nyní slibuje optimalizace Windows všem

Microsoft na konci července vydal aktualizovaný plán pro druhou polovinu letošního roku zaměřený na Windows 11. Plánované aktualizace mají snížit paměťovou režii systému a zlepšit odezvu na slabších strojích.
Optimalizace paměti se stala jednou ze čtyř nových oblastí, kterým se chce Microsoft věnovat do konce roku 2026. Vedle ní firma plánuje vylepšit prvotní nastavení systému a rodinné funkce. Změny čekají také hlasové ovládání.
Menší systémová režie
Podle Microsoftu má Windows 11 postupně využívat efektivnější správu paměti. V současné době je kapacita 8 GB na hraně a pro jakékoliv náročnější použití (tedy více než 5 karet v prohlížeči) je spíše nepoužitelná. Microsoft upravuje také WinUI 3, na kterém stojí stále větší část systémového rozhraní a nižší spotřebu mají přinést zásahy do komponent Chromium a WebView2. Ty se ve Windows používají k zobrazování webového obsahu uvnitř systémových aplikací.
Microsoft už pracuje na rychlejším spouštění systémových aplikací a plynulejším chodu nabídky Start. Úpravy se týkají také Průzkumníku souborů, který je terčem dlouhodobé a oprávněné kritiky. Jeho načítání je především při aktivní synchronizaci s OneDrive ostudně pomalé.
Nepochopitelné Surfacy
Microsoft začíná o použitelnosti s 8GB RAM hovořit poté, co vyšly nové modely Surface Pro 12" a 13", jejichž základní varianty mají právě 8 GB operační paměti. Windows 11 je na takové kapacitě použitelný pro velmi nenáročnou kancelářskou práci, kdy velkou část systémových prostředků spotřebuje právě Windows 11 a jakákoliv náročnější aplikace znamená časté swapování. Není příliš pochopitelné, proč Microsoft nejdříve vydal nové modely Surface (navíc s označením Pro) s konfigurací, o které sám ví, že není dobře použitelná ještě před optimalizačními aktualizacemi.
Až samotné updaty ale ukážou, zda se Microsoftu snížení systémových režií povede. Prozatím chybí přesnější detaily i samotný harmonogram aktualizací.
Zdroj: Windows Central