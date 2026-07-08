Microsoft znovu zkouší Windows bez klasických aplikací. Odvážný Project Aion může změnit používání počítačů

Microsoft se znovu vrací k otázce, na které si už několikrát vylámal zuby: co kdyby Windows nebyly hlavně systémem pro spouštění aplikací? Tentokrát se interní koncept jmenuje Project Aion a ven se dostal neoficiální cestou.
Co se dozvíte v článku
Windows Central píše o uniklém interním videu z roku 2024, jehož pravost mu podle redakce potvrdily vlastní zdroje. Microsoft nic nekomentoval. The Verge zprávu převzal jako ukázku odlehčeného konceptu „Copilot OS“, u kterého zatím není jasné, zda by se vůbec někdy měl dostat k uživatelům.
Pozor na záměnu. Nejde o oficiálně oznámené modely Aion 1.0 Instruct a Aion 1.0 Plan, které Microsoft představil na Build 2026 jako lokální modely pro Windows. Tady řešíme uniklý Project Aion jako koncept prostředí, ne veřejně oznámený AI model.
Aion tedy není oznámený operační systém, ani veřejný plán vývoje. Má smysl ho řešit proto, že ukazuje jeden možný směr uvažování uvnitř Microsoftu: méně Start menu, méně lokálních aplikací, víc agenta, cloudu a webu.
Copilot už není tlačítko vedle Startu
Podle uniklých materiálů Aion nepřidává Copilota do Windows tak, jak to Microsoft dělá dnes. Copilot v něm funguje jako základ prostředí. Místo klasického Startu se objevuje spouštěč kolem Copilota se vstupním polem, do kterého uživatel píše nebo mluví. Webové aplikace běží v samostatných oknech a funkce Spaces skládá související stránky, dokumenty a úlohy do pracovních kontextů, ke kterým se lze vracet.
Připomíná to směs ChromeOS, zrušeného pokusu Sets a dnešního tlaku na Copilota. V Aionu ale Copilot stojí o patro výš: nespouštíte ho nad Windows, ale používáte ho jako hlavní vstup do práce.
Windows Latest upozorňuje i na technicky zajímavý detail. Když celé prostředí běží na Edge, Copilot nemusí jen „vidět“ snímek obrazovky. U webových aplikací může pracovat přímo se strukturou stránky. DOM webu mu dá čistší vstup než obrazovka přečtená jako obrázek.
Pro agenta je to lákavé. Uživatel tím ale udělá další krok od klasického osobního počítače k terminálu pro web a služby Microsoftu.
Klasické aplikace by čekaly v cloudu
Největší problém je aplikační model. V ukázané webové variantě Aionu neběží klasické Win32 aplikace lokálně. Desktopový software má podle Windows Central obsloužit Windows 365 Cloud PC. Jinými slovy: když potřebujete „normální Windows“, otevře se vám Windows v cloudu.
V návrhu to působí čistě. Při každodenním používání tím ale přibývá závislost na připojení, účtu, správě, latenci a ceně. Mění se i to, co lidé od Windows čekají. Počítač si už část práce nespustí sám, ale připojí se k ní.
Ve firmách to přitom není absurdní představa. Microsoft už dnes prodává Windows 365 jako cloudový počítač a rozšiřuje kategorii zařízení, která se k němu připojují hned po startu. U Cloud PC zařízení pro Windows 365 firma sama zdůrazňuje, že lokálně nemají data, aplikace ani administrátorské účty. Pro správce je to čistší, bezpečnější a jednodušší model.
Jenže právě tady se Aion dotýká starého problému Windows. Firmy používají účetní software, specializované nástroje, ovladače k periferiím nebo aplikace, na které už se roky nesáhlo, ale bez nichž se práce zastaví. Domácí uživatelé zase čekají, že spustí hru, utilitu od výrobce hardwaru nebo program, který nikdo nepřepsal jako webovou aplikaci.
Win32 je nepořádek. Zároveň je to důvod, proč se Windows na klasických počítačích pořád tak těžko nahrazují.
Tohle Microsoft nezkouší poprvé
Stačí se podívat na starší pokusy Microsoftu. Windows RT měly být odlehčené a vhodné pro nová ARM zařízení. Dopadly jako systém, na kterém nešlo spustit to, co lidé od Windows čekali. Windows 10X začaly jako systém pro dvoudisplejová zařízení, později se měly stát jednodušší variantou Windows pro běžnější hardware.
Už tehdy se u klasických aplikací řešil cloud. Projekt nakonec neskončil jako nový samostatný systém a část nápadů se přesunula do běžných Windows.
Aion jde v ukázané podobě ještě dál. Místo aby staré aplikace zavřel do kontejneru, vytlačuje je mimo lokální zařízení. To může dávat smysl v kiosku, řízeném firemním terminálu nebo úzce vymezeném pracovním scénáři. Na běžném PC je to ale přesně ten typ nápadu, u kterého Microsoft znovu předpokládá, že uživatelé přijmou méně možností výměnou za jednodušší prostředí.
Copilot tento problém neodstraňuje. Jen ho přebarvuje. Místo staré otázky „stačí uživatelům Store a web?“ se teď ptáme „stačí uživatelům web, Copilot a Cloud PC?“. Pro část firemních scénářů možná ano. Pro běžný domácí počítač, vývojářskou stanici nebo herní PC už méně.
Aion zapadá do širšího agentního směru
Aion sám o sobě nemusí znamenat nic víc než interní experiment. Zajímavější je ve chvíli, kdy ho dáme do kontextu dalších kroků Microsoftu. Firma dnes zkouší několik cest, jak dostat agenty blíž k ovládání počítače a k práci ve firmách.
Ve Windows už testuje Copilot Actions pro práci s místními soubory a popisuje oddělený pracovní prostor pro agenta, aby úkoly běžely pod kontrolou a s omezenými oprávněními.
Pro vývojáře je důležitý i Model Context Protocol ve Windows. Microsoft ho popisuje jako způsob, jak budou moci agenti komunikovat s nativními aplikacemi a systémovými funkcemi. To je bezpečnější cesta než Aion: klasické aplikace zůstávají na místě, jen se nad ně přidává agentní vrstva.
Vedle toho Microsoft na Build 2026 ukázal Project Solara, platformu pro zařízení stavěná primárně pro agenty. Nejde o Windows pro běžná PC, ale o specializovaná zařízení navázaná na agenty, konkrétní práci a cloudové služby. Microsoft Scout zase ukazuje, jak si firma představuje osobního agenta v prostředí Microsoft 365, Teams, Outlooku, SharePointu, desktopu a webu.
Aion, Solara a Scout nejsou tři názvy pro jeden produkt. Přesto míří podobným směrem: Microsoft přemýšlí o počítači méně jako o ploše s ikonami a víc jako o řízeném prostředí, ve kterém agent skládá úkoly, aplikace, web a cloud podle aktuální potřeby.
Ve firmách to smysl dává, doma je to horší
Ve firemním prostředí se dá směr naznačený Aionem obhájit snáz. Pokud má zaměstnanec pracovat v několika webových aplikacích, v Microsoft 365 a v řízeném cloudovém prostředí, může být agentní prostředí užitečné. Správce získá lepší kontrolu, agent může mít vlastní identitu, citlivé akce půjdou přes schvalování a starý Windows desktop se otevře jen tam, kde je potřeba.
V takovém scénáři počítač nemusí být univerzální stroj pro všechno. Může být bezpečný pracovní terminál. Pro call centrum, front desk, sklad, školu nebo úzce vymezenou firemní roli to nemusí být špatná představa. Dokonce může být lepší než běžný Windows notebook zahlcený aplikacemi, právy a výjimkami.
Pro spotřebitele a klasické PC už to zní hůř. Windows se pořád vyznačují tím, že spustí skoro všechno. Webové aplikace a PWA mají své místo, ale nejsou univerzální náhrada lokálního softwaru. A čím víc se práce přesune do Copilota, tím víc bude záležet na tom, co agent vidí, co si pamatuje, jak se rozhoduje a kdy pošle práci do cloudu.
Jako běžná Windows by Aion narazil
U Aionu je potřeba držet se toho, co víme. Nemáme důkaz, že Microsoft chystá odsunout současná Windows, odříznout Win32 nebo vydat „Copilot OS“ pro běžná PC. Únik ale ukazuje, že uvnitř firmy vznikla funkční představa systému, ve kterém klasický desktop ustupuje agentovi, webu a cloudovému řešení pro klasické aplikace.
Z pohledu dlouholetých uživatelů Windows se tu vrací stará písnička: méně lokální svobody výměnou za jednodušší a lépe řízené prostředí. Jen se místo Metra, dlaždic a Windows Storu tentokrát říká Copilot, Spaces a agent-first.
Jako nápad pro nové typy zařízení to může fungovat. Jako náhrada běžných Windows by ale Aion narazil na stejný problém jako starší pokusy Microsoftu: jakmile klasické aplikace neběží přímo na počítači, velká část výhody Windows mizí.
Zdroj: Windows Central, The Verge, Windows Latest, Microsoft Windows Developer Blog, Project Solara, Microsoft Scout