Minirecenze Epomaker TH65: Vyrobili klávesnici, ale zapomněli, že ji budou lidé používat

Vzhled a zpracování:
Po vybalení a prvním uchopení vás klávesnice zaujme hlavně svou mohutností a originálním designem. U černé varianty se výrobce vydal cestou karbonového vzhledu. Samotné klávesy mají jemnou texturu, kterou při psaní cítíte pod prsty. Výsledkem je o něco hrubší pocit na dotek, který je ale překvapivě příjemný a dobře se hodí ke klikavým spínačům.
Kromě černé můžete klávesnici pořídit také v bílé a krémově růžové variantě. Díky 65% layoutu nezabere příliš místa a pohodlně se vejde i na menší stoly. Na délku nepřesahuje 30 cm, takže pokud hledáte opravdu kompaktní příslušenství, tady si přijdete na své. Menší rozměry však pochopitelně přináší několik ústupků, jako jsou klávesové zkratky místo fyzických kláves nebo úplná absence F1 až F12 řady.
Po designové stránce je klávesnice skutečně nádherná. Ovšem do chvíle, než ji zapnete. Silné RGB podsvícení prosvítající skrz poloprůhledné spínače výrazně zhoršuje čitelnost popisů. Pokud tak nemáte rozložení klávesnice v malíku, budete často tápat, kam vlastně sáhnout.
Samotné tělo klávesnice je robustní, pevné a nijak se při používání neprohýbá. K dispozici jsou tři úrovně zdvihu a praktická je schránka pro USB přijímač schovaná pod jednou z nožiček.
Parametry:
|
typ klávesnice:
|
mechanická
|
typ spínačů
|
Epomaker Crystal Silent Tactile nebo Creamy Jade Switch
|
počet kláves:
|
66
|
podsvícení kláves:
|
ano
|
opěrka zápěstí:
|
ne
|
podpora maker:
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ano
|
anti-ghosting:
|
ano s N-Key rollover
|
multimédia:
|
změna hlasitosti, vypnutí zvuku, zkratky pro přepínání hudby
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připojení k počítači:
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baterie a výdrž:
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8 000 mAh
|
layout:
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ANSI s US layoutem
|
rozměry a hmotnost:
|
298 × 102 × 41 mm; 0,8 kg
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další parametry:
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obsah balení:
|
klávesnice s USB přijímačem, náhradní switche, nástroj pro vytažení switchů, opletený kabel s délkou 1,8 metru
Switche a používání:
Epomaker má vlastní mechanické spínače, přičemž na výběr máte hned ze tří variant. První Crystal switche s tlumeným tichým zvukem, Crystal Silent Tacticle s výrazným tichým zvukem a Creamy Jade, které mají příjemně krémový charakter a výrazný zvukový projev. Zvuky všech variant najdete na webu výrobce. Všechny varianty jsou z výroby lubrikované a využívají hot-swap uchycení.
O příjemnější pocit při psaní se stará několik vrstev pěny a silikonových podložek pod spínači. Ty pomáhají tlumit nárazy i hluk při razantnějším stisku, což oceníte třeba při hraní, kdy člověk občas v zápalu boje klávesnici nešetří. Klávesnici by podle mě slušela decentní opěrka zápěstí. Není ale nutností a lze ji pohodlně používat i bez ní.
Multimediální zkratky a software:
Epomaker u svých klávesnic z nepochopitelného důvodu dlouhodobě kašle na značení klávesových zkratek. Na krabici vás sice na přítomnost zkratek upozorní, ale je jen na vás, abyste si zjistili, co která klávesa vlastně dělá. Design zde zbytečně vítězí nad praktičností, což je podle mě škoda.
Netradičně je řešen i samotný software. Namísto desktopové aplikace má Epomaker pouze webové rozhraní, které ale funguje pouze s klávesnicí připojenou přes kabel. Opět nepochopitelná věc u bezdrátové klávesnice. V online softwaru můžete upravovat RGB podsvícení, tvořit makra, měnit funkce jednotlivých kláves nebo si nastavovat vlastní klávesové zkratky.
Závěrečné hodnocení:
Epomaker TH65 je pro mě tak trochu oříšek. Na jednu stranu nabízí originální design s příjemnou karbonovou texturou, skvělé vlastní mechanické spínače a velmi dobrou výdrž na baterii. Na stranu druhou ji zbytečně sráží špatně čitelné popisky, nelogicky řešené klávesové zkratky a hlavně krkolomný online software.
TH65 tak dává smysl jen těm, kteří hledají kompaktní a designově výraznou klávesnici a jsou ochotni nad nepraktickými nedostatky přimhouřit oko. Pokud je pro vás důležitá orientace v klávesách, čitelné popisy a pohodlný software, raději se poohlédněte jinde.
Za cenu okolo 66 dolarů (asi 1 400 korun) ji tak mohu doporučit opravdu jen těm, kteří hledají hlavně design. V opačném případě jen těžko vyváží kompromisy v praktičnosti.
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Líbilo se mi:
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Nelíbilo se mi:
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+ originální design, který zaujme
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– absence podložky zápěstí
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+ podpora připojení k více zařízením
|
– velmi špatně čitelné popisy kláves
|
+ příjemné mechanické spínače
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– nelogicky řešené Fn zkratky
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+ tovární lubrikace a hot-swap systém
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– krkolomná cesta k online softwaru
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+ šikovně schovaný USB přijímač
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– software funguje jen USB kabelem
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+ podpora obou světů (Windows i macOS)
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– chybějící řada F kláves
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+ náhradní switche v balení
|– špatný strojový překlad softwaru
|
+ dobrá výdrž díky 8 000mAh baterii